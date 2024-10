I migliori 5 film horror su NOW per una notte di Halloween da BRIVIDI

La notte di Halloween si avvicina: quale modo migliore per passarla se non guardando un film horror? NOW offre un vasto catalogo di titoli da guardare comodamente sul divano (e magari sotto una copertina, che non si sa mai...): in questo articolo te ne proponiamo cinque, imperdibili, disponibili sulla piattaforma. Per un'esperienza da veri brividi.

1. L'Evocazione - The Conjuring

Primo capitolo di una saga cult del genere horror, L'Evocazione - The Conjuring segue le vicende di Ed e Lorraine Warren (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga), una coppia di investigatori dell'occulto. Il film è ambientato negli anni ’70 e racconta la storia della famiglia Perron, che, dopo essersi trasferita in una nuova casa, inizia a percepire presenze sinistre e a vivere esperienze paranormali. Costretti a cercare aiuto, i coniugi Perron contattano i Warren, scatenando una battaglia contro una strega malvagia che li perseguita.

2. L'Esorcista: Il Credente

Un sequel dell'originale L'esorcista del 1973. Diretto da David Gordon Green, prosegue le atmosfere inquietanti che hanno segnato l'inizio della saga. In questo capitolo, seguiamo Angela, una giovane tredicenne che si inoltra nei boschi con un'amica per comunicare con la madre defunta attraverso un rito magico. Tuttavia, le due ragazze finiscono per risvegliare una forza oscura, aprendo le porte a un'entità demoniaca che cambierà le loro vite per sempre.

3. La Casa - Il Risveglio del Male

Per i fan degli horror demoniaci, La Casa - Il Risveglio del Male è un'aggiunta imperdibile alla storica saga de La Casa, rilanciata da Sam Raimi e diretta dal regista di Hole - L'abisso. La storia inizia con una giovane ragazza di nome Teresa, che, mentre legge un libro su un pontile, viene disturbata da un drone. Poco dopo, un’amica di Teresa, Jessica, inizia a manifestare comportamenti inquietanti in uno stato di trance.

4. Isabelle - L'Ultima Evocazione

Con un'atmosfera da thriller psicologico, Isabelle - L'Ultima Evocazione è un horror che gioca con le nostre paure più profonde. Interpretato da Adam Brody e Amanda Crew, il film racconta la storia di una giovane coppia di futuri genitori che si trasferisce in una nuova casa. Qui, i due si trovano a fronteggiare un vicino decisamente inquietante: Isabelle, una misteriosa giovane donna la cui presenza sembra portare sfortuna e paura.

5. Polaroid

Un horror dalle sfumature soprannaturali, Polaroid segue la storia di Bird Fitcher, un'adolescente che riceve in regalo una vecchia macchina fotografica Polaroid. Appassionata di fotografia, Bird scopre presto che la fotocamera nasconde un oscuro segreto: chiunque venga immortalato nelle sue fotografie, corre seri rischi. La ragazza dovrà così fare i conti con il male racchiuso nella fotocamera, che trasforma la sua passione in un incubo.

