I leoni di Sicilia: come guardare tutti gli episodi in streaming

Tratto dal romanzo di Stefania Auci e diretto da Paolo Genovese, I leoni di Sicilia è una delle serie del momento, avendo registrando un grande successo, sia dal pubblico che dalla critica. Anche grazie a un cast di primissimo livello, con Vincio Marchioni, Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Eduardo Scarpetta, Miriam Leone e molti altri, I leoni di Sicilia è tra le serie TV più interessanti da vedere oggi.

Tutti gli episodi di I leoni di Sicilia sono disponibili in streaming. Per recuperare tutte e 8 gli episodi è possibile affidarsi al catalogo di Disney+. Chi ha già un abbonamento, quindi, non deve fare altro che collegarsi al servizio e iniziare lo streaming. Chi, invece, non ha Disney+ può attivare subito un nuovo abbonamento a partire da 5,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli su I leoni di Sicilia è possibile fare riferimento al sito Disney+, accessibile tramite il link qui di sotto. Si tratta di una serie assolutamente consigliata e da recuperare immediatamente.

I leoni di Sicilia: come guardare tutti gli episodi

La serie è composta da un totale di 8 episodi. La prima metà della serie è stata diffusa lo scorso 25 di ottobre mentre gli ultimi 4 episodi sono stati pubblicati il 1° novembre. Per tutti gli utenti c'è ora la possibilità di guardare in streaming I leoni di Sicilia tramite Disney+.

Non bisogna fare altro che accedere al link qui di sotto per avviare subito lo streaming. Chi non ha ancora un abbonamento con Disney+ può attivarlo subito a partire da 5,99 euro al mese oppure 8,99 euro al mese per la versione senza pubblicità.

Ecco il trailer ufficiale della serie TV (senza spoiler di alcun tipo) della serie che rappresenta una delle produzioni Disney+ Original di questi ultimi mesi.

