I dati Google Analytics e Search Console sono diversi? I motivi

Spesso i dati di Google Analytics e di Google Search Console sono diversi. Infatti, varie proprietà e aziende specificano che i dati di questi due servizi non corrispondo mai e non sono uguali. La motivazione, spiegata da searchenginejournal.com, è che i dati appaiono imprecisi ma in realtà sono accurati.

Nello specifico, riconciliare i dati di questi due strumenti risulta un processo complesso perché i numeri potrebbero non corrispondere realmente e un'altra ragione è che entrambi i programmi stanno risolvendo problemi diversi. Per di più, i due strumenti adottano approcci differenti sul modo in cui vengono raccolte le informazioni e poi riportate all’interno dei rispettivi servizi. Considerando che i programmi hanno scopi diversi ed eseguono operazioni diverse, anche i dati vengono visualizzati in modo differente ma allo stesso tempo sono accurati e precisi.

Perché i dati di Google Analytics e Search Console non corrispondono? Le differenze sugli strumenti

I dati di Google Analytics e Search Console non corrispondono per via di differenze di elaborazione e monitoraggio delle informazioni. Infatti, i due strumenti analizzano tipologie di dati differenti. Le metriche e i dati di Google Analytics tengono traccia di obiettivi di rendimento, informazioni sul traffico del sito web, qualità della sessione e riflettono l’attenzione sui visitatori del sito. Diversamente dai dati di Search Google Console, il quale misura le prestazioni del sito web, rispetto a Google Analytics che si concentra sulla visibilità di ricerca.

Difatti, lo strumento di Google, Search Console, aiuta i publisher a capire il rendimento dei siti web, fornendo dati utili per la risoluzione dei problemi di indicizzazione, oppure su criticità di usabilità mobile. Insomma, tutto ciò che mantiene ideale la visibilità nella ricerca di Google. Nel particolare, Search Console verifica che Google scansiona il sito. Poi, lo strumento aiuta anche a risolvere i problemi di indicizzazione, richiedendo la re-indicizzazione dei contenuti. Da evidenziare che il programma visualizza dati sul traffico, come le query di ricercate dagli utenti. Google Search Console individua anche la frequenza con cui il sito viene visualizzato nella ricerca.

Le differenze sui numeri riportati nei rispettivi programmi di Google non sono un segno di un problema con i dati, anzi. Si tratta solo ed esclusivamente di servizi diversi che riportano le informazioni in modo differente.

