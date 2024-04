HYPE Premium: ottieni un bonus di 25 euro con questo codice esclusivo

Pagamenti e prelievi gratis in Italia e all'estero, carta di debito World Elite Mastercard inclusa, assistenza prioritaria su ogni tipo di canale (anche tramite WhatsApp) e assicurazione viaggi inclusa: sono solo alcuni dei motivi per cui sottoscrivere HYPE Premium, il conto online all inclusive di HYPE.

Da oggi però c'è un motivo in più per cui scegliere Conto HYPE Premium, vale a dire il bonus immediato di 25 euro usando in fase di registrazione il codice promo dedicato. Per beneficiare della promozione, registrati a Premium con il coupon CIAOHYPER tramite questa pagina.

I vantaggi di Conto HYPE Premium

Uno dei vantaggi più significativi dell'account Premium di HYPE riguarda i prelievi gratuiti in tutto il mondo, qualsiasi sia la valuta selezionata. Un altro pro sono i bonifici istantanei gratis, a differenza di molte altre banche che offrono lo stesso servizio a pagamento.

A questo proposito, si annovera anche la possibilità di pagare bollette e ricariche senza commissioni. Senza contare il fatto che gli utenti Premium possono ricaricare il proprio conto HYPE senza limiti.

Un ulteriore vantaggio in dote è la natura all inclusive del conto, che si traduce in un'assicurazione viaggi con rimborso per ritardo volo e smarrimento bagaglio, insieme a una copertura completa per le spese mediche. A tutto questo si aggiunge il fast track gratuito negli scali di Napoli, Torino, Olbia, Venezia, Milano Linate e Roma Fiumicino, più la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard.

Registra un nuovo account HYPE Premium a questa pagina: inserendo il codice promo CIAOHYPER (tutto maiuscolo), otterrai subito 25 euro di bonus.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi