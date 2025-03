Huawei Watch GT 4 a quasi 100€ in meno: sconto pazzesco del -36%

Oggi su Amazon trovi uno smartwatch elegante e funzionale allo stesso tempo, ma ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta del Huawei Watch GT 4, al momento disponibile a soli 159 euro con un super sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Huawei Watch GT 4: specifiche tecniche e funzionalità

Il Huawei Watch GT 4 è un piccolo gioiellino che vanta sia un design elegante che una serie di funzionalità davvero all'avanguardia.

Innanzitutto è dotato della funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health, che è supportata dalla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ e che ti aiuta a tracciare le calorie che hai bruciato in un batter d'occhio, con metriche dedicate come l'apporto calorico in tempo reale, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico.

Questo modello ti permette, anche, di monitorare la tua salute 24 ore su 24 con tantissime altre funzionalità come l'analisi battiti irregolari con avvisi, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio SpO2, il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, l'analisi del sonno con TruSleep 3.0 e la consapevolezza della respirazione nel sonno.

La sua compatibilità è estesa in quanto puoi utilizzarlo sia con iOS che con Android. Inoltre vanta un'autonomia fino a 4 giorni con utilizzo tipico, e fino a 7 giorni in condizioni specifiche.

