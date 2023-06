Sei alla ricerca di uno smartwatch ma non vuoi di certo spendere mezzo stipendio? Abbiamo scovato qualcosa che fa proprio al caso tuo. Si tratta di Huawei Band 7, un ottimo prodotto che oggi grazie allo sconto ti costa meno di 50 euro. Acquistalo ora su Amazon.

Huawei Band 7: design ultra-sottile e autonomia fino a 14 giorni

Dotato di uno schermo Amoled da 1,47 pollici e con un peso di soli 16 grammi questo Huawei Band 7 è super leggero e si avvolge facilmente al tuo polso. Le cornici ultra-sottili delineano il contenuto sullo schermo, attirando l'attenzione sui servizi e sulle funzioni preferite.

Tecnologia Tru Series per salute e benessere. Questo smartwatch supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca e tramite una vibrazione automatica ti avvisa quando il livello di ossigeno o la frequenza cardiaca deviano dai valori ideali. Il tracker TruSleep 2.0 fa del tuo sonno una priorità, identificando i sei principali disturbi del riposo. Non solo disponi anche del monitoraggio dello stress TruRelax che ti aiuta con esercizi per la respirazione a entrare nella tua comfort zone in qualsiasi momento.

E poi ben 96 modalità di allenamento che ti supportano nelle attività che ami di più e anche oltre: dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo yoga e molto altro. Il sistema fitness TruSport rileva le metriche di alto livello come il Running Ability Index, il VO2Max, il tempo di recupero e i risultati del tuo allenamento, con suggerimenti basati sui dati e interessanti prove di verifica TriRing, grazie alle quali non vedrai l'ora di cominciare. E ancora le valutazioni e i suggerimenti sul workout, incluso VO2max, livello di affaticamento e training stress.

Questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive.

Prendilo adesso su Amazon e lo pagherai meno di 50 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.