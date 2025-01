HP Victus con Intel Core i5, 16GB RAM, SSD 512GB e Nvidia RTX 4050

Hai deciso di acquistare un notebook da gaming così che puoi giocare ai tuoi titoli preferiti in qualsiasi posto tu sia? Allora lascia che ti dia una mano nella scelta segnalandoti questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello HP Victus con Nvidia RTX 4050 a soli 799,99 euro, invece che 849,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 6% che, anche se potrebbe non sembrare molto, ti permette comunque di risparmiare ben 50 euro sul totale. E soprattutto avrai per le mani un computer portatile da gaming eccezionale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 66,67 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HP Victus: il notebook da gaming che non delude

Con il notebook da gaming HP Victus puoi giocare ai titoli che preferisci senza nessun sacrificio. In termini di scomparto hardware è veramente eccezionale. Monta il potente processore Intel Core i5 12450H supportato da ben 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. E possiede anche un SSD da 512 GB per archiviare quello che vuoi.

Con la scheda video Nvidia RTX 4050 da 6 GB puoi giocare a qualsiasi titolo senza dover abbassare le prestazioni e puoi goderti ogni momento per un'esperienza straordinaria. Ha un display generoso da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e refresh rate da 144 Hz. È dotato di un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e una bassa emissione di luce blu.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo non è il nostro alleato. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo HP Victus con Nvidia RTX 4050 a soli 799,99 euro, invece che 849,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

