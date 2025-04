Samsung Galaxy Book4 Pro: sconto imperdibile, risparmia oltre 900€ su Amazon

Se stai cercando un laptop che unisca potenza, design e un prezzo irresistibile, il Samsung Galaxy Book4 Pro è ciò che fa per te. Con uno sconto del 48%, puoi portarti a casa questo gioiello tecnologico su Amazon a soli 996€, un’occasione imperdibile rispetto al prezzo di listino di 1.899€.

Prestazioni di alto livello per ogni esigenza

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Core Ultra 7, una vera e propria centrale di potenza in grado di raggiungere velocità fino a 4,8 GHz. Grazie alla sua NPU avanzata, il Galaxy Book4 Pro è perfetto per gestire operazioni basate sull’intelligenza artificiale, garantendo fluidità e reattività anche durante le attività più complesse.

L’esperienza visiva è affidata a un pannello AMOLED 2X da 14 pollici con risoluzione 2880x1800 pixel, che assicura colori vividi e dettagli straordinari. La protezione in vetro Corning Gorilla Glass DX riduce l’emissione di luce blu, rendendolo ideale per un uso prolungato. Inoltre, la funzione Vision Booster regola automaticamente contrasto e saturazione in base alla luce ambientale, garantendo una visibilità ottimale in ogni condizione.

Autonomia, audio e grafica senza compromessi

Con un peso di soli 1,26 kg e uno spessore compatto, il Galaxy Book4 Pro è progettato per accompagnarti ovunque. La batteria da 63 wattora offre fino a 18 ore di autonomia, eliminando l’ansia da ricarica anche durante le giornate più intense. Windows 11 Home preinstallato completa il pacchetto con un’interfaccia moderna e intuitiva.

Il sistema audio, sviluppato da AKG, include quattro altoparlanti che garantiscono un suono ricco e avvolgente, ideale per musica, film e videoconferenze. La parte grafica è affidata alla Intel Iris Xe Max Graphics, perfetta per il fotoritocco e l’editing video professionale. Le dimensioni compatte (41,29 x 26,3 x 4,2 cm) e la leggerezza lo rendono un alleato perfetto per chi lavora in mobilità. Che tu sia un creativo o un professionista sempre in movimento, il Galaxy Book4 Pro offre la combinazione ideale di potenza e portabilità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista il Samsung Galaxy Book4 Pro su Amazon a un prezzo imbattibile e scopri il piacere di lavorare con un dispositivo all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.