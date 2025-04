Notebook HP con Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB a un PREZZO BOMBA

Se devi acquistare un computer portatile ma non voi spendere una barcata di soldi, senza nemmeno sacrificare le prestazioni, dai un'occhiata a questa ottima occasione. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook HP con Ryzen 5 a soli 449,99 euro, invece che 558,40 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato tieni presente che è quello che ti ho scritto sopra, per cui ora puoi risparmiare circa 109 euro sul totale. È un mimino storico per cui non tardare o rischi di non riuscire ad averlo a questa cifra. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 90 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Notebook HP con Ryzen 5 a prezzo sconvolgente

Non c'è che dire, questo Notebook HP a questa cifra è da prendere al volo, difficilmente potrai trovare di meglio. Come dicevamo monta il potente processore AMD Ryzen 5 7520U supportato da 16 GB di RAM e Windows 11 come sistema operativo. Quindi ottime performance senza dubbio.

C'è poi un SSD da 512 GB che velocizza l'accensione e la partenza dei programmi, nonché ti consente di archiviare di tutto senza preoccupazioni. Gode pi di un display antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p con bassa emissione di luce blu dannosa. Ha una tastiera compatta retroilluminata con tastierino numerico e una batteria che dura tantissimo e si ricarica al 50% in soli 45 minuti. Inoltre pesa solo 1,69 Kg e ha uno spessore di sol 1,8 cm.

Non lasciare che l'occasione passi prima che te ne possa avvalere. Vola su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con Ryzen 5 a soli 449,99 euro, invece che 558,40 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.