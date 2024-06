House of the Dragon 2: c'è un collegamento nascosto con Sansa Stark nel 2° episodio

Nel corso del secondo episodio di House of the Dragon 2 è possibile assistere a una battaglia tra i fratelli Arryk e Erryk Cargyll. Agli appassionati, quest'evento non sarà passato inosservato per via del legame con Sansa Stark. La battaglia tra i due fratelli, infatti, durante Il Trono di Spade, è stata romanticizzata da Sansa Stark.

A farlo notare è stato lo showrummer, Ryan Condal, che ha voluto sottolineare il rimando saga principale. La storia narrata in House of the Dragon, però, è molto diversa (e decisamente più cruenta) della versione descritta in Le cronache del ghiaccio e del fuoco.

Essendo uno spin-off, oltre che un vero e proprio prequel, House of the Dragon continuerà a proporre dei rimandi alla saga principale, per rafforzare l'universo narrativo e mettere alla prova la memoria dei fan. Nuovi richiami di questo tipo potrebbero arrivare nei prossimi episodi.

Ricordiamo che House of the Dragon 2 è disponibile in streaming con NOW.

Come vedere gli episodi di House of the Dragon 2 in Italia

Tutti gli episodi di House of the Dragon 2 saranno trasmessi da Sky e, in streaming, da NOW. Per guardare gli episodi della serie, quindi, basta attivare il Pass Entertainment di NOW, che consente l'accesso a tutte le serie TV e i programmi di intrattenimento di Sky. Le opzioni disponibili sono:

Pass Entertainment al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 11,99 euro al mese senza vincoli oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 11,99 euro al mese senza vincoli oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (per eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e per avere 2 visioni in contemporanea) al costo di 14,99 euro al mese senza vincoli oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi

La prossima puntata di House of the Dragon 2 è in programma il 1° luglio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.