House of the Dragon 2: anticipazioni del sesto episodio

Nella notte italiana tra domenica 21 e lunedì 22 luglio andrà in onda il sesto episodio di House of the Dragon 2, la serie prequel di Game of Thrones. La nuova puntata sarà visibile alle 3:00 del mattino su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Su quest'ultima piattaforma sarà possibile recuperare l'episodio a qualsiasi ora del giorno, mentre su Sky Atlantic la replica è fissata per le ore 21:00.

Anticipazioni House of the Dragon 2: trama sesto episodio

Le anticipazioni sul sesto episodio di House of the Dragon 2 ci rivelano che Jace e Rhaenyra proseguiranno il loro piano per trovare altre persone in grado di controllare i draghi selvaggi rimasti a Roccia del Drago. Il requisito fondamentale è che in loro scorra sangue valyriano.

Si tratta di un aspetto cruciale, dal momento che il loro arruolamento potrebbe spostare di nuovo gli equilibri della guerra, ad ora in mano ai Verdi che possono contare su Vhagar, il drago più potente in assoluto. Riusciranno i due a portare a compimento la loro missione?

Intanto, nel corso del prossimo episodio il pubblico vedrà Daemon continuare ad organizzare la propria armata nelle Terre dei Fiumi. Il suo obiettivo è di costituire un esercito in grado di combattere ad armi pari contro quello dei Verdi. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: data la sua ambizione fuori dal comune, il Re Consorte farà tutto questo per sé oppure per la regina Rhaenyra?

Non resta che scoprirlo guardando il sesto episodio della seconda stagione di House of the Dragon, in onda qui in Italia lunedì 22 luglio.

