HostingPerTe: il tuo Web hosting al giusto prezzo

Un hosting non è solo uno spazio sul quale caricare i file del proprio sito Web: è un servizio e in quanto tale deve essere valutato dalle funzionalità fornite, dalle prestazioni che garantisce e dal rapporto qualità/prezzo che mette a disposizione. Ad un hosting chiediamo che le nostre pagine Internet si carichino velocemente e che i visitatori possano navigare in sicurezza. L'assistenza tecnica e commerciale deve essere puntuale e competente e le caratteristiche del servizio devono essere ritagliate su misura per poter accompagnare la crescita di qualsiasi progetto online. È quindi necessario affidarsi ad un partner che sia in grado di soddisfare esigenze anche variabili nel tempo ad un prezzo competitivo.

Chi è HostingPerTe

HostingPerTe è un provider nato nel 2005 e che negli anni è cresciuto costantemente assicurandosi una solida reputazione nel mercato di riferimento. Ciò grazie a servizi di qualità elevata e ad una customer care efficace. Si tratta di una realtà che ha base operativa in Italia e che ha saputo distinguersi anche grazie a soluzioni in grado di supportare i progetti di dimensioni piccole e medio-piccole con funzionalità avanzate a fronte di un investimento contenuto per gli utenti.

Il percorso di crescita di HostingPerTe è proseguito linearmente fino ad oggi. Nel 2023, infatti, l'azienda ha rinnovato completamente la sua presenza in Rete con un sito Web ristrutturato, una nuova area clienti e nuovi canali attraverso i quali interagire con la propria utenza. L'evoluzione di HostingPerTe ha coinvolto anche i servizi e le funzionalità offerte con proposte ancora più competitive per quanto riguarda le soluzioni dedicate all'hosting condiviso, all'hosting per i CMS, ai servizi per l'e-mail marketing e all'e-commerce.

I data center di HostingPerTe sono localizzati in Italia: questo si traduce in connessioni più rapide, stabili e affidabili, così come in prestazioni ottimizzate per chi opera sul Web dal nostro Paese o visita i siti Web dalla Penisola. Non solo: il fatto che i server risiedano su territorio italiano implica anche garanzie maggiori in termini di tutela dei dati e dei servizi, poiché la normativa di riferimento è quella nazionale e risponde ai più alti standard europei del comparto.

I servizi di HostingPerTe

Quando scegliamo un hosting provider che ci accompagni nella nostra avventura online, l'obbiettivo è quello di usufruire di servizi performanti e completi al giusto prezzo. Da questo punto di vista, HostingPerTe si distingue per un catalogo molto ampio di servizi in grado di unire efficienza, qualità del supporto e accessibilità economica in ambiti essenziali quali:

Sei alla ricerca di soluzioni specifiche? Analizziamo nel dettaglio l'offerta di HostingPerTe.

Hosting condiviso

In un hosting condiviso più siti Web condividono le risorse del server in cui sono ospitati, come per esempio la potenza di calcolo della CPU, la memoria RAM e la larghezza di banda. Si tratta di una configurazione flessibile adatta per progetti di piccole e medie dimensioni che devono gestire una quantità moderata di traffico. A questo proposito HostingPerTe propone diverse soluzioni che si differenziano in base alle risorse offerte.

È possibile scegliere tra Hosting Linux e Hosting Windows a seconda delle proprie esigenze in termini di linguaggio di programmazione, CMS e funzionalità da utilizzare. In ogni caso, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento, HostingPerTe ti offre un nome a dominio e un certificato SSL, entrambi gratuiti, a cui si aggiunge il supporto ai database MariaDB / MySQL e postgreSQL (SQL Server per Windows), amministrabili con phpMyAdmin e phpPgAdmin. Se scegli un ambiente Windows hai a disposizione un pannello di controllo Plesk per la gestione dei servizi hosting, se preferisci invece Linux puoi optare tra Plesk e CPanel.

Si possono installare oltre 200 applicazioni con un solo click, è disponibile il supporto multi-linguaggio (PHP, ASP.NET Core in Windows, Perl, Ruby on Rails, Python..) e la piattaforma Sitejet Builder consente di creare velocemente un sito Web da interfaccia visuale, senza competenze in termini di sviluppo o programmazione e scegliendo tra centinaia di modelli e layout predefiniti. Le statistiche Web Awstats permettono di monitorare il traffico senza dover installare servizi di terze parti e non mancano i servizi dedicati alla sicurezza. Nell'offerta è infatti compreso un backup giornaliero con copertura di 8 giorni, la protezione da malware e posta indesiderata tramite antivirus e antispam e un servizio di supporto tecnico attivo in qualsiasi momento, tutti i giorni dell'anno.

Hosting WordPress

WordPress è oggi il CMS Open Source più utilizzato al mondo. Ma cos'è un CMS (Content Management System)? È un'applicazione che permette di gestire i contenuti di un sito Web tramite un'interfaccia utente, senza la necessità di scrivere alcuna riga di codice. Un hosting per CMS è quindi un hosting ottimizzato per ospitare un CMS garantendo che possa operare al massimo delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza. L'Hosting WordPress di HostingPerTe offre un'istanza di WordPress preinstallata, pronta per ospitare il tuo sito Web da associare ad un dominio gratuito incluso nel servizio.

Sono disponibili database MySQL illimitati, gestibili tramite PhpMyAdmin, per ospitare i dati così come sottodomini, anch'essi illimitati, con cui creare spazi dedicati ai contenuti e ai servizi proposti dal tuo sito Web (ad esempio: "blog.sitoweb.it", "video.sitoweb.it" e così via). Anche le caselle e-mail attivabili sono illimitate per una gestione più razionale e organizzata della corrispondenza digitale. Per quanto riguarda la sicurezza è disponibile un servizio di backup con ripristino di file e dati in 24 ore, mentre le prestazioni sono garantite da un disco SSD e dal caching avanzato lato server, dal supporto per Apache HTTP/2 ed NGINX e dalla possibilità di scegliere la versione di PHP più adatta alle esigenze del proprio progetto. L'accesso FTP permette di caricare file in remoto e scaricarli in qualsiasi momento, mentre grazie alle statistiche Web avanzate sarà possibile tenere sempre sotto controllo i dati di traffico.

Il certificato SSL incluso cripta la connessione tra i visitatori del tuo sito e il server che lo ospita, garantendo sicurezza dei dati e privacy. Il SiteLock ti consente invece di proteggere costantemente un sito da vulnerabilità e attacchi, salvaguardando gli utenti e la continuità operativa del servizio.

Hosting WooCommerce

Le attività che basano il proprio modello di business sullo shopping online registrano le performance migliori quando operano attraverso un hosting appositamente ottimizzato per l'e-commerce. L'Hosting WooCommerce di HostingPerTe fornisce tutto ciò che serve per creare un e-commerce con WooCommerce, il plugin di WordPress più utilizzato in assoluto per il commercio elettronico. Anche in questo caso WordPress è preinstallato, così come preinstallato è il plugin WooCommerce, il che facilita . Il nome dominio da associare al tuo store online è gratuito e (come nel caso dell'hosting WordPress) lo è anche la migrazione del tuo sito Web nel caso sia ospitato da un altro provider.

Database e caselle di posta elettronica sono illimitati, così come ad essere illimitato è anche il traffico. Senza alcuna preoccupazione che un numero troppo elevato di visitatori possa mandare offline il sito Web rendendolo inaccessibile. Il certificato SSL è incluso di default, garantendo connessioni sicure sotto protocollo HTTPS, e grazie alla storage su SSD vengono offerte performance elevate e ben 40 GB di spazio disco su cui registrare file e dati.

Gli sviluppatori hanno a disposizione un ambiente di staging che permette di replicare un sito in produzione per poi applicare tutte le modifiche che si desiderano. Queste possono essere così testate e confermate, replicando il contenuto dell'ambiente di staging in quello di produzione quando si è sicuri che non si avranno impatti negativi sul funzionamento dello store. Il servizio è inoltre GDPR compliant ed è quindi conforme con le normativa sul trattamento, la conservazione e la protezione dei dati in vigore nell'Unione Europea.

SMTP per l'e-mail marketing

L'e-mail marketing è un'attività fondamentale per la promozione di un progetto online. Grazie ad essa è possibile contattare massivamente tutti gli utenti interessati ai nostri servizi o a quelli dei nostri clienti tramite il sistema di comunicazione più semplice e immediato: la posta elettronica. Una campagna di e-mail marketing efficace ha bisogno di un supporto che limiti i rischi derivanti dalle blacklist e permetta di inviare giornalmente anche un gran numero di messaggi. L'SMTP dedicato di HostingPerTe presenta un pacchetto base che permette di spedire fino a 65 mila e-mail al mese con setup gratuito da parte del supporto tecnico e senza limiti di invio giornalieri. Quello più avanzato arriva invece al milione di messaggi al mese con un limite di 32 mila invii giornalieri. Le tariffe per i pacchetti partono da 29.51 euro l'anno ed è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di 5 giorni.

I vantaggi offerti dal servizio SMTP dedicato di HostingPerTe comprendono innanzitutto minori limitazioni per quanto riguarda gli invii. Solitamente, infatti, i piani di hosting condiviso non permettono di inviare più di 15 e-mail al minuto, un'impostazione che nella maggior parte dei casi pregiudica il buon funzionamento di una newsletter o di una campagna di e-mail marketing. Con la proposta di HostingPerTe, questo non succede e si ha inoltre un alto tasso di consegna delle e-mail in quanto i server SMTP sono configurati con più indirizzi IP dedicati ed italiani. L'invio dei messaggi avviene quindi con indirizzi IP a rotazione e ciascun messaggio viene spedito da un IP differente. Quello che potrebbe sembrare un dettaglio tecnico, si traduce in modo molto diretto in performance e monetizzazione: grazie all'SMTP dedicato di HostingPerTe l'email marketing diventa tecnicamente percorribile ed in questo l'hosting provider scava un solco profondo rispetto a buona parte della concorrenza.

Tutte le compagne sono inoltre gestibili da un singolo pannello di controllo grazie al quale puoi consultare le statistiche di invio dei messaggi, consultare i grafici dei consumi in tempo reale, nonché esportare report dettagliati sulla base degli status d'invio.

Sicurezza, archiviazione e-mail/PEC e storage

La sicurezza dei dati e il loro trattamento in conformità alle normative vigenti sono ormai essenziali per la vita di una realtà che opera online. Per questa ragione HostingPerTe mette a disposizione anche una serie di funzionalità dedicate alla sicurezza, all'archiviazione della posta elettronica e allo storage che rendono la sua offerta di Web hosting ancora più completa.

SecurMail

HostingPerTe propone soluzioni per la sicurezza come per esempio un sistema Antispam, per la protezione della corrispondenza dalla posta indesiderata e dal phishing, e Antivirus, per la protezione contro malware e altre minacce informatiche. A questo proposito vale sicuramente la pena di segnalare SecurMail, un servizio dedicato al filtraggio delle e-mail con un tasso di blocco del 99.9% contro i tentativi di attacco finalizzati, ad esempio, alla sottrazione di account o alla violazione della posta elettronica. Con 6 euro al mese è possibile attivare un piano base per proteggere fino a 10 indirizzi e-mail alla volta.

Archiviazione legale delle PEC

Oltre a supportare l'archiviazione della posta elettronica standard, HostingPerTe offre anche l'archiviazione legale della PEC (Posta Elettronica Certificata). Si tratta di una feature offerta ancora oggi da un numero ristretto di provider, ma che è destinata a diventare sempre più indispensabile anche in virtù degli obblighi di legge connessi alla corrispondenza digitale certificata con valore legale.

Secure Storage

Un hosting provider non deve offrire soltanto tanto spazio per i contenuti, ma deve fare anche in modo che questi ultimi possano essere caricati in un ambiente protetto. In un panorama in cui le aziende sono sempre più Data Driven, i dati ricoprono un'importanza vitale: i servizi per lo storage di HostingPerTe supportano tutti i protocolli di accesso più utilizzati, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza grazie ad una rete SAN (Storage Area Network) di livello Enterprise con cui ospitare anche grandi volumi di dati e backup periodici.

Conclusioni

HostingPerTe è un provider di riferimento per Webmaster, Web agency, rivenditori di servizi hosting e altre realtà che operano in ambito B2B. Se sei alla ricerca di soluzioni di hosting e servizi in grado di soddisfare standard di qualità e affidabilità elevati, HostingPerTe può rivelarsi il partner ideale per le PMI che desiderano gestire il proprio progetto online in autonomia potendo contare su un supporto tecnico scalabile e proattivo.

