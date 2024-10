Hostinger: un piano hosting WordPress ultraveloce a meno di 3€ al mese

I vantaggi di un sito web veloce sono molteplici. Non soltanto ne trae beneficio l'esperienza utente, ma favorisce anche un migliore posizionamento nei motori di ricerca e un tasso di conversioni più elevato, con la possibilità dunque di guadagnare di più sul medio-lungo periodo.

Tra i piani hosting WordPress più veloci si annovera quello di Hostinger, azienda specializzata nella realizzazione di servizi di web hosting. Te ne parliamo perché in questi giorni è attiva una promozione che offre fino al 75% di sconto, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per 4 anni più 3 mesi extra di servizio in regalo.

Con Hostinger fino al 75% di sconto sui piani hosting WordPress

Come accennato nell'introduzione, le soluzioni hosting di Hostinger si distinguono per offrire prestazioni ultra-rapide, in grado di migliorare dopo poche settimane un intero progetto online. Il "segreto" di Hostinger è rappresentato dai web server LiteSpeed, un server web ad alte prestazioni sviluppato appositamente per aumentare le performance dei siti web.

Concorrono a migliorare la velocità del sito WordPress anche la CDN proprietaria di Hostinger, in grado di aumentare il punteggio di velocità fino al 40%. A questo poi si aggiungono i protocolli HTTP/3 e IPv6 (rispettivamente per un trasferimento più veloce dei dati e per una bassa latenza) insieme all'abilitazione della cache degli oggetti, per ridurre i tempi di risposta del sito fino a tre volte.

Occorre poi sottolineare che il piano in offerta include anche un dominio gratuito del valore di 9,99 euro e il servizio di migrazione automatica da un precedente hosting.

La promozione sui piani hosting WordPress è disponibile su questa pagina del sito Hostinger. Tutti i piani vantano infine una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.