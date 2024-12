Hostinger, piani scontati dell'85%: l'ideale per creare e gestire siti web

Durante la Cyber Week e ancora per poche ore, Hostinger propone un’offerta straordinaria: sconti fino all’85% sui suoi piani di hosting WordPress gestito, una soluzione ideale per chi cerca qualità, sicurezza e prestazioni al top. Se stai pensando di creare un sito web o gestisci già un portfolio di progetti online, sia come libero professionista che come web agency, questo servizio di hosting farà la differenza per il successo dei tuoi siti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la sua proposta.

Hosting WordPress di Hostinger: la chiave per siti performanti

Un hosting di alta qualità è fondamentale per garantire velocità, affidabilità e una user experience di livello. Hostinger si distingue per la sua offerta di hosting WordPress gestito, che combina funzionalità avanzate e praticità. Con questo servizio puoi lavorare sui tuoi siti in tutta tranquillità grazie alla possibilità di apportare modifiche in sicurezza, aggiornamenti automatici di WordPress e backup quotidiani dei dati. Inoltre, hai accesso a strumenti avanzati come SSH, integrazione Git, WP-CLI e il controllo delle versioni PHP, rendendo la gestione tecnica più semplice ed efficiente.

Hostinger protegge i tuoi siti web con un sistema di sicurezza completo: scansioni automatiche per individuare e rimuovere malware, firewall avanzati per bloccare le minacce e protezione contro attacchi DDoS per prevenire interruzioni del servizio. Con i piani del provider in questione, puoi anche accedere a un site builder con strumenti basati sull’intelligenza artificiale per progettare siti unici, in modo semplice e veloce.

Piani disponibili per la Cyber Week:

Hostinger Premium : a 1,95€ al mese (85% di sconto);

: a 1,95€ al mese (85% di sconto); Hostinger Business : a 2,95€ al mese (80% di sconto);

: a 2,95€ al mese (80% di sconto); Hostinger Cloud Startup: a 7,99€ al mese (60% di sconto).

