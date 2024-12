Hostinger: il piano Business con il 73% di sconto è ideale per le agenzie

Se sei un’agenzia o un professionista che gestisce più siti web per i tuoi clienti, il piano Hostinger Business è la soluzione ideale per ottimizzare il tuo lavoro e garantire prestazioni eccellenti. Ora, grazie all’offerta attuale, puoi attivarlo a soli 3,99€ al mese invece di 14,99€, con uno sconto del 73%. Hostinger Business è pensato per chi cerca una piattaforma di hosting affidabile e scalabile, in grado di gestire progetti multipli senza sacrificare velocità, sicurezza e funzionalità avanzate. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include l'offerta e le funzionalità di questo strumento.

Hostinger Business: la scelta perfetta per agenzie e professionisti

Il piano Business di Hostinger è progettato per le esigenze di agenzie e sviluppatori che gestiscono più siti contemporaneamente. Grazie a risorse dedicate, spazio web illimitato e un ambiente ottimizzato, ti permette di offrire ai tuoi clienti siti web performanti e sicuri.

Tra le funzionalità principali del piano trovi:

Gestione multi-sito : ideale per avere sotto controllo tutti i progetti dei tuoi clienti da un’unica piattaforma;

: ideale per avere sotto controllo tutti i progetti dei tuoi clienti da un’unica piattaforma; Backup giornaliero : per garantire la sicurezza dei dati e la tranquillità di ripristinare ogni progetto in caso di necessità;

: per garantire la sicurezza dei dati e la tranquillità di ripristinare ogni progetto in caso di necessità; Certificato SSL gratuito : per proteggere le informazioni sensibili e migliorare la reputazione online dei siti gestiti;

: per proteggere le informazioni sensibili e migliorare la reputazione online dei siti gestiti; Prestazioni ottimizzate per WordPress : perfetto per agenzie che lavorano su siti costruiti con il CMS più popolare al mondo;

: perfetto per agenzie che lavorano su siti costruiti con il CMS più popolare al mondo; Protezione proattiva dagli attacchi DDoS, ovvero quella forma di cyberattacco in cui un sistema, servizio o rete viene inondato da un'enorme quantità di traffico, con l'obiettivo di sovraccaricare le sue risorse e renderlo inaccessibile agli utenti legittimi.

Inoltre, il supporto clienti 24/7 di Hostinger ti offre assistenza immediata, permettendoti di risolvere eventuali problemi in tempo reale e mantenere alto il livello di servizio offerto ai tuoi clienti. Da menzionare infine la possibilità di migrazioni gratuite illimitate dei siti web, senza alcuna interruzione del servizio.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: attiva il piano Business oggi stesso per soli 3,99€ al mese. Visita il sito ufficiale di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.