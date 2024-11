Hosting WordPress veloce e con 1 dominio gratis per sempre da 26€

Se a distanza di tempo si fanno ancora i conti con un sito web lento e poco performante nella SERP di Google, è forse arrivato il momento di prendere in considerazione di cambiare hosting. Si tratta di una scelta importante, perché un piano hosting premium è in grado di far fare il salto di qualità decisivo a qualsiasi sito basato su WordPress.

A questo proposito, una delle migliori aziende in Italia è Serverplan, che ha la propria sede a Cassino. La soluzione Hosting WordPress che propone è veloce e sicura, con in più 1 dominio gratis per sempre. I prezzi partono da 26 euro l'anno per il piano base (Starterkit), ma in questi giorni è possibile approfittare dell'offerta Black Friday con sconti del 50% su tutti gli altri piani hosting disponibili.

L'offerta Black Friday di Serverplan sui piani hosting WordPress

Ad eccezione del piano Starterkit, tutti i piani hosting di Serverplan includono WordPress preinstallato e prevedono aggiornamenti automatici di plugin e sistema. Questo rende l'apertura di un sito alla portata di tutti, con l'opportunità di concentrarsi unicamente sulla realizzazione dei contenuti.

Un altro vantaggio significativo delle soluzioni di Serverplan è l'inclusione di SiteBuilder AI, un nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale che permette di realizzare un nuovo portale WordPress in pochi clic sulla base delle proprie preferenze. La costruzione del sito avviene in appena 60 secondi.

Questi i prezzi scontati dei piani hosting di Serverplan per siti WordPress (quelli che partecipano alla promozione Black Friday):

Startup WordPress : 38 euro (al rinnovo 76 euro l'anno)

: 38 euro (al rinnovo 76 euro l'anno) Enterprise WordPress : 71 euro (al rinnovo 142 euro l'anno)

: 71 euro (al rinnovo 142 euro l'anno) Enterprise Plus WordPress: 115 euro (al rinnovo 230 euro l'anno)

Prezzi e caratteristiche di ciascun piano hosting per siti WordPress disponibili su questa pagina del sito Serverplan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.