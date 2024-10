Hosting WordPress veloce con dominio incluso a 2,49€ al mese

Un hosting WordPress con dominio e migrazione del sito gratuiti, uno strumento AI per pubblicare più velocemente i contenuti, più un'assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette: è l'offerta di Hostinger, azienda leader nel settore web hosting, che grazie agli sconti Black Friday è possibile attivare a 2,49 euro al mese con 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Il piano hosting WordPress di Hostinger in offerta è l'ideale per i siti web personali, come blog, siti di notizie su un argomento in particolare e piccoli e-commerce di nicchia. Tra i suoi principali punti di forza le prestazioni ultrarapide, grazie all'utilizzo dei web server LiteSpeed.

L'offerta è attivabile online a partire da 2,49 euro al mese per 48 mesi su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

I vantaggi del piano hosting WordPress di Hostinger

Premium, il piano hosting di Hostinger in sconto fino al 79%, include un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, oltre a un tool che permette di trasferire tutti i contenuti del sito già online sul nuovo spazio hosting. A questo poi si aggiungono uno spazio di archiviazione da 100 GB, template predefiniti gratuiti, backup settimanali e aggiornamenti automatici di WordPress.

Un altro fiore all'occhiello della soluzione promossa da Hostinger è la velocità. Avere tempi di caricamento rapidi di apertura delle pagine è di vitale importanza per offrire un'esperienza utente di qualità ai lettori del blog. Non solo però, perché se un sito è veloce migliora anche il posizionamento nella SERP dei motori di ricerca come Google e il tasso di conversioni, per guadagni dunque maggiori.

I dettagli completi dell'ultima offerta per il Black Friday e dei suoi piani hosting WordPress sono disponibili su questa pagina del sito Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.