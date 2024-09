Hosting WordPress ultraveloce e sicuro con la soluzione di Hostinger

Se il tuo sito WordPress è lento, e per questo motivo non riesce a performare al meglio dal punto di vista SEO, ti segnaliamo la soluzione hosting progettata dall'azienda Hostinger. Grazie all'ultima promozione in corso, hai l'opportunità di avere un sito veloce, sicuro e affidabile al prezzo di 2,99 euro al mese.

La promo è rivolta agli utenti che scelgono di attivare il piano Premium, ideale per i blog e più in generale per i siti web personali costruiti con WordPress. Inoltre, sono inclusi un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, la migrazione automatica da un eventuale precedente sito e 2 mesi extra di servizio gratis.

Hostinger: il piano hosting WordPress è in sconto del 75%

Proprio la velocità è uno dei fiori all'occhiello delle soluzioni hosting WordPress di Hostinger. Tempi di caricamento più rapidi corrispondono a un'ottimizzazione migliore per scalare la SERP, guadagni migliori grazie ai tassi di conversione più alti, e soprattutto una migliore esperienza utente, fattore chiave per ottenere una maggiore visibilità dai motori di ricerca.

Velocità che in questo caso fa rima con sicurezza. Hostinger infatti integra uno scanner proprietario che rileva in automatico eventuali malware. Inoltre, grazie all'utilizzo di firewall avanzato, consente di proteggere al meglio ciascun sito web. C'è infine anche la mitigazione DDoS, al fine di scongiurare un eventuale crash del sito bloccando il traffico dannoso.

Il piano Premium di Hostinger è in offerta a 2,99 euro al mese, grazie al 75% di sconto applicato sugli ordini della durata di 48 mesi. Al termine dei primi quattro anni, il piano si rinnoverà a 5,99 euro al mese.

