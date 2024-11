Hosting WordPress Gestito in offerta a meno di 15€ per un anno

Quando si è titolari di un sito web, potersi concentrare soltanto sulla scrittura senza dover pensare alle questioni tecniche offre un vantaggio considerevole in termini di produttività e potenziali guadagni. Ecco perché è preferibile scegliere un piano hosting WordPress gestito, dove gli aggiornamenti di temi e plugin più i backup per la sicurezza sono automatici.

Una soluzione come quella proposta da Aruba, che prevede un hosting con WordPress già installato e gestito più un tool AI che aiuta ogni proprietario di un sito web a costruire un nuovo progetto online e definirlo nei minimi dettagli. In queste ore è in offerta a partire da 14,90 euro per il primo anno.

Per beneficiare dell'offerta in corso basta collegarsi su questa pagina del sito ufficiale di Aruba.

Hosting WordPress Gestito di Aruba in offerta

I vantaggi di un piano hosting WordPress di questo tipo sono diversi. In primis si può fare affidamento su aggiornamenti automatici verificati, senza più la necessità di preoccuparsi degli update di temi, plugin e lo stesso WordPress.

Un altro punto di forza sono i controlli di sicurezza giornalieri, che identificano eventuali vulnerabilità dei plugin aggiornandoli in automatico per garantire la continuità del servizio. Allo stesso modo giocano un ruolo importante i backup automatici completi ogni quattro ore, con l'opportunità per ciascun utente di ripristinare le copie con estrema facilità.

Un ulteriore elemento degno di nota è l'ambiente di staging, vale a dire un ambiente dedicato, accessibile e protetto per testare eventuali modifiche da apportare al sito prima di renderle pubbliche. Così facendo, sia la manutenzione che lo sviluppo del sito diventano più sicuri e semplici.

I dettagli completi sulla promozione dedicata al piano hosting WordPress Gestito a questa pagina del sito Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.