Hosting WordPress Gestito di Aruba a partire da 14,90€ per 12 mesi

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba, ideale per chi sta aprendo ora un nuovo sito personale o vuole velocizzare il proprio blog già online, è in offerta da 14,90 euro al mese per 12 mesi. La soluzione della società italiana include un hosting con WordPress pre-installato e aggiornamenti automatici, più un tool AI in grado di aiutare chiunque a costruire il proprio sito nel giro di pochi minuti.

Compreso nel piano hosting di Aruba per WordPress anche il servizio di trasferimento di un sito dal precedente spazio a quello nuovo, inclusi tutti i dati. A rendere ciò possibile è l'utilizzo del plugin proprietario Aruba WordPress Migration Tool, che completa la migrazione automatica di tutte le pagine e i database del sito esistente.

L'offerta in corso è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Aruba.

I vantaggi del piano Hosting WordPress Gestito di Aruba

La scelta del piano hosting di Aruba offre numerosi vantaggi. In primis non ci si deve più preoccupare degli aggiornamenti di WordPress, né dei plugin né dei temi, indispensabili per la sicurezza e le prestazioni di qualunque sito. Un altro plus è il servizio di backup giornalieri automatici, così da poter avere sempre a disposizione una copia recente del sito per qualsiasi evenienza.

Ulteriore elemento che distingue la soluzione Aruba dalle altre è HiSpeedCache, un sistema di cache che migliora in modo sensibile la velocità del sito e, di conseguenza, l'esperienza utente. La cache in uso sui piani hosting di Aruba è automatica e integrata.

A tutto questo si aggiunge un ambiente di staging, ossia uno spazio dedicato in cui è possibile testare tutte le modifiche prima di portarle online. Di fatto si tratta di una copia identica del sito, accessibile esclusivamente inserendo il nome utente e la password, al fine di sviluppare il sito in modo semplice e sicuro.

