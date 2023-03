Hosting WordPress da 1,49 euro al mese: ecco l'offerta di Hostinger

I piani di hosting proposti da Hostinger sono, da tempo, un importante punto di riferimento per tantissimi siti web con WordPress in tutto il mondo. Il servizio ha dimostrato, nel corso degli anni, la capacità di poter garantire prestazioni sempre ottimizzate e precise, con tutte le funzionalità utili per gestire con semplicità il proprio sito web.

Per chi è alla ricerca di un nuovo piano di hosting per WordPress c'è, quindi, la possibilità di puntare sulle offerte di Hostinger. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile accedere ad uno dei piani della piattaforma a partire da 1,49 euro al mese e con uno sconto che arriva fino al -81%. Per accedere alle soluzioni proposte da Hostinger è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

I piani di hosting per WordPress diventano più economici con l'offerta di Hostinger

Hostinger propone diverse opzioni per chi è alla ricerca di un piano di hosting per WordPress. Il piano base si chiama Single Web Hosting e presenta un costo di appena 1,49 euro al mese + IVA (con abbonamento di 48 mesi e sconto dell'81% rispetto al prezzo standard). Si tratta di un piano pensato per chi ha un solo sito web e cerca un servizio efficace ma basilare. Bastano, però, 2,99 euro al mese per passare al piano Premium Web Hosting che garantisce una lunga serie di vantaggi, con la possibilità di ospitare fino a 100 siti web.

Questo piano include il dominio gratis, una larghezza di banda illimitata, SSL e e-mail gratis, una serie di funzionalità specifiche per l'uso di WordPress, la possibilità di poter contare su database illimitati e molto altro ancora. Con 1 euro in più al mese di spesa è possibile puntare su Business Web Hosting, il piano più completo proposto da Hostinger che, quindi, costerà solo 3,99 euro al mese.

Su tutti i piani di hosting di WordPress proposti da Hostinger c'è la garanzia di rimborso 30 giorni. Scegliendo un qualsiasi piano, infatti, si avranno 30 giorni di tempo per valutarne le caratteristiche e per farsi un'idea più precisa sulla qualità del servizio. In caso di insoddisfazione sarà sempre possibile richiedere il rimborso e riottenere l'intero importo speso per l'attivazione.

Per saperne di più è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Hostinger:

