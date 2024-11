Hosting WordPress con dominio e migrazione gratuiti in sconto dell'85%

Un hosting WordPress performante è in grado di offrire un boost in termini di prestazioni decisivo per qualsiasi sito web. A questo proposito ti segnaliamo l'offerta di Hostinger, azienda specializzata in soluzioni web hosting, che per il Black Friday ha scelto di scontare il piano Premium con dominio e migrazione sito gratuiti dell'85%, abbassando il prezzo a 1,95 euro al mese.

Il piano hosting per siti WordPress di Hostinger offre velocità superiori alla media, aggiornamenti automatici della piattaforma e tutta una serie di servizi che aiutano a gestire al meglio il proprio progetto. Inoltre, include uno strumento AI che consente di effettuare la pubblicazione più velocemente.

L'offerta in corso sul piano Premium, disponibile a 1,95 euro al mese, è attivabile su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Hosting WordPress Hostinger in sconto dell'85% per il Black Friday

Le prestazioni ultrarapide sono uno dei principali punti di forza di Hostinger. I tempi di caricamento più rapidi delle pagine del sito restituiscono una migliore esperienza utente e una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca. Tutto questo aiuto poi a ottenere tassi di conversione più elevati.

Un altro vantaggio è ottenere un piano hosting WordPress gestito. In concreto, ciò significa avere aggiornamenti automatici di WordPress, frequenti backup dei propri contenuti e uno strumento di staging one-click, attraverso cui è possibile apportare modifiche al proprio sito in tutta sicurezza.

Con il piano Premium si hanno:

dominio gratuito del valore di 9,99 euro

migrazione del sito web automatica

fino a 100 indirizzi e-mail

scansione delle vulnerabilità WordPress

aggiornamenti automatici di WordPress

backup settimanali

certificato SSL a vita

template predefiniti gratuiti

SSD da 100 GB

fino a 25.000 visitatori al mese

Al momento il piano hosting WordPress Premium di Hostinger è in offerta a 1,95 euro al mese, per effetto dell'85% di sconto in occasione del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.