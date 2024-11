Hosting WordPress a partire da 1,95€ con il Black Friday di Hostinger

Se stai per aprire un blog o un e-commerce di nicchia, puoi prendere in considerazione l'hosting sviluppato per WordPress di Hostinger, azienda specializzata nei servizi di web hosting. Con l'offerta del Black Friday in corso costa 1,95 euro al mese, con due mesi extra gratis. Al momento del rinnovo, dopo quattro anni, il prezzo passerà a 5,99 euro al mese.

Il piano hosting WordPress di Hostinger include una memoria SSD da 100 GB, un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, il servizio di migrazione automatica del sito web (qualora ne avessi già uno online), il protocollo SSL illimitato, fino a 100 indirizzi e-mail e backup settimanali. A tutto questo si aggiungono poi gli aggiornamenti automatici di WordPress e template predefiniti per personalizzare il sito a proprio piacimento.

Per beneficiare dell'offerta del Black Friday occorre collegarsi su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Hosting WordPress di Hostinger in offerta a 1,95 euro al mese

I tempi di caricamento più rapidi delle pagine del sito sono uno dei principali punti di forza delle soluzioni hosting di Hostinger. Avere un sito WordPress più veloce da una parte rende l'esperienza utente migliore, dall'altra favorisce un posizionamento ottimale sui motori di ricerca come Google, senza trascurare i tassi di conversione più evoluti.

Hostinger migliora le prestazioni dei siti con i web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache, due autentici punti di riferimento tra gli addetti ai lavori. In più fa affidamento su una CDN proprietaria, da cui è possibile beneficiare di un'ottimizzazione automatica delle immagini e della minimizzazione del codice.

In termini di performance, è da segnalare anche l'utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/3, grazie ai quali i titolari di un sito web acquisiscono un trasferimento dei dati più veloce e una minore latenza.

Gli sconti Black Friday di Hostinger, che consentono di attivare un piano hosting WordPress a 1,95 euro al mese, termineranno il 4 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.