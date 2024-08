Hosting veloce con WordPress preinstallato e gestito a 6 euro al mese

Se sei alla ricerca di un nuovo piano hosting, più veloce e con WordPress preinstallato, ti segnaliamo l'offerta sul piano Startup di Serverplan, azienda di web hosting italiana con base a Cassino. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il servizio a partire da 6 euro al mese per 12 mesi (76 euro l'anno).

Il piano in questione di Serverplan offre WordPress preinstallato per una gestione semplificata del blog, gli aggiornamenti automatici del CMS oltre che dei plugin, più tutta una serie di funzionalità extra che rendono lo spazio hosting più completo e sicuro rispetto alla concorrenza. Inoltre, gli utenti beneficiano di un dominio gratis per sempre (tra le estensioni incluse c'è anche .it).

Le caratteristiche principali di Serverplan

La prima caratteristica chiave delle soluzioni hosting di Serverplan è offrire un servizio con l'applicazione WordPress già installata, in modo da abbinarla al proprio dominio con pochi clic. Il vantaggio più consistente è di disporre di un hosting pronto all'uso, senza la necessità di dover passare attraverso l'installazione del CMS, per molti un ostacolo insormontabile.

Un altro aspetto chiave che distingue i piani hosting WordPress di Serverplan è il backup automatico giornaliero su un server isolato e sistemi di sicurezza inclusi nel prezzo dell'abbonamento, tra cui firewall, protezione Brute Force e scansione malware. Tutto questo a vantaggio della sicurezza del sito, protetto anche nell'eventualità di episodi catastrofici come ad esempio la cancellazione involontaria dei contenuti ospitati nello spazio hosting.

Con la nuova promozione in corso, è possibile attivare il piano Startup di Serverplan al prezzo scontato di 76 euro per 12 mesi, l'equivalente di 6 euro al mese. E se non si è soddisfatti del servizio, l'azienda italiana garantisce il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.