Hosting per siti WordPress a 14 euro per un anno con la promo di Aruba

Se stai valutando di sostituire il piano hosting attivo per il tuo sito WordPress con un altro, ti segnaliamo che Aruba Hosting offre un piano con aggiornamenti automatici di WordPress inclusi a 14,90 euro per un anno anziché 79 euro. La promozione in corso sul sito è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba include WordPress preinstallato, un tool di intelligenza artificiale, controlli di sicurezza giornalieri e un ambiente di staging per sviluppare al meglio le proprie idee. Inoltre, sono compresi 1 dominio e il trasferimento del sito dal precedente hosting a costo zero.

Hosting WordPress di Aruba in offerta a meno di 15 euro per un anno

I vantaggi di un hosting WordPress gestito, come quello proposto da Aruba Hosting, sono diversi. A partire dagli aggiornamenti automatici verificati, che consentono di mantenere intatte le performance della piattaforma in uso nonché la sua sicurezza. E a questo proposito, si annoverano anche controlli ogni 24 ore in grado di rilevare eventuali vulnerabilità dei plugin.

Un ulteriore vantaggio è di poter contare sulle funzionalità di backup e ripristino. Il piano in questione di Aruba comprende backup automatici ogni 4 ore, con l'opportunità - nel caso ce ne fosse bisogno - di ripristinare la copia del sito in modo semplice e intuitivo.

Per concludere, segnaliamo l'aggiunta di un ambiente di staging. Si tratta di uno spazio accessibile soltanto ai titolari del sito, attraverso cui possono testare le modifiche da apportare al tema prima di renderle pubbliche. Ciò permette quindi uno sviluppo e una manutenzione del sito più semplici e sicuri.

Il piano annuale Hosting WordPress Gestito di Aruba Hosting è in offerta a 14,90 euro anziché 79 euro. A partire dal secondo anno il prezzo passa a 79 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.