Hosting per e-commerce: il piano di Hostinger per aumentare le vendite

Se si sta per lanciare online un nuovo e-commerce, il modo migliore per iniziare è garantirsi un hosting di qualità. Avere fondamenta solide fa infatti tutta la differenza di questo mondo: un e-commerce veloce mantiene i visitatori coinvolti, un certificato SSL e il firewall integrato lo rendono sicuro, un'installazione semplice aiuta a portare online l'attività nel giro di pochi minuti.

Le caratteristiche appena descritte sono incluse nel piano hosting per e-commerce di Hostinger, azienda di web hosting punto di riferimento nel settore. A tutto questo si aggiungono poi un innovativo strumento di intelligenza artificiale, un dominio e un certificato SSL gratuiti, più un'assistenza clienti qualificata attiva 24 ore su 24.

In questi giorni l'hosting WooCommerce di Hostinger è in offerta a 3,99 euro al mese, per effetto del 73% di sconto applicato sul prezzo di listino. La promozione in corso prevede inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo e la garanzia Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni.

Hosting per e-commerce: 73% di sconto sulla soluzione di Hostinger

Il piano hosting per siti di e-commerce dell'azienda Hostinger include WooCommerce, il plugin e-commerce open-source progettato per i siti web WordPress. Grazie al plugin appena citato, anche gli utenti meno esperti sono in grado di creare in maniera semplice e veloce un negozio online.

Sfruttando poi l'intelligenza artificiale, i titolari dell'e-commerce possono risparmiare un tempo considerevole per le descrizioni dei prodotti, così da investire il loro tempo in altri campi. Ottime notizie arrivano anche sul fronte delle prestazioni, grazie all'utilizzo dei server web LiteSpeed che assicurano tempi di caricamento delle pagine notevolmente ridotti rispetto alla media, per un aumento del coinvolgimento degli utenti e di vendite.

L'offerta attuale prevede la possibilità di attivare il piano hosting WooCommerce di Hostinger al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

