Hosting con WordPress preinstallato e AI: l'offerta di Serverplan

Anche nel 2025 un blog, un sito di notizie o un e-commerce rimangono una buona idea per avviare, potenziare, o far semplicemente conoscere, una propria attività. Il modo più semplice e veloce per riuscirci è affidarsi a un piano hosting WordPress, la piattaforma più diffusa tra i siti web oggi online.

In Italia, uno dei migliori servizi di hosting per siti WordPress è Serverplan, azienda con sede a Cassino che può vantare hosting di qualità a prezzi accessibili. Ad eccezione del piano di partenza Starterkit, in tutti i suoi piani offre WordPress preinstallato e la funzionalità SiteBuilder AI, strumento che aiuta gli utenti a costruire il loro sito nel più breve tempo posizione sfruttando l'intelligenza artificiale.

Il piano hosting dal miglior rapporto qualità-prezzo è Startup WordPress, disponibile al prezzo di 76 euro l'anno. Tra le altre cose, include 1 dominio gratis per sempre, un SSD NVMe con 20 GB di spazio e un backup giornaliero automatico. L'offerta è riscattabile su questa pagina del sito ufficiale Serverplan.

Hosting Serverplan con WordPress preinstallato e intelligenza artificiale

Uno dei vantaggi proposti da Serverplan ai suoi utenti è l'hosting con WordPress preinstallato e gestito. Si tratta di una soluzione ideale per quanti vogliono concentrarsi soltanto sui contenuti, così come per chi non vuole occuparsi degli aspetti tecnici, ad esempio l'installazione di WordPress, il backup del sito e gli aggiornamenti.

Un altro vantaggio di un hosting di questo tipo è l'ottimizzazione del server. Da questo punto di vista, i titolari di un piano hosting di Serverplan beneficiano di un SSD di ultima generazione, del PHP aggiornato e di un protocollo di sicurezza HTTP/2, tutti elementi che migliorano da un lato la velocità del sito e dall'altro la SEO, vale a dire l'insieme di attività che aiutano a migliorare il posizionamento del sito e delle sue pagine sui motori di ricerca.

Il piano più venduto di Serverplan è Startup WordPress, che a fronte di 76 euro l'anno offre un dominio gratuito per sempre, 20 GB di spazio su SSD NVMe, 50 account e-mail, il backup giornaliero automatico, la cache preinstallata, il certificato SSL Let's Encrypt, gli aggiornamenti automatici WP, WordPress preinstallato e la funzionalità esclusiva SiteBuilder AI.

