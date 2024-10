Hosting con WordPress già installato a partire da 14,90€ per 1 anno

Se stai per aprire un sito web per la prima volta, l'installazione di WordPress e la relativa gestione del CMS più famoso al mondo potrebbe essere per te una sfida non semplice. In questi casi, la soluzione ideale è di scegliere un piano hosting con WordPress già installato, affidando la sua completa gestione al fornitore dello spazio hosting.

A questo proposito ti segnaliamo il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba, piattaforma ottimizzata per un sito con WordPress con gestione automatica di backup e aggiornamenti. Grazie all'ultima promozione in corso è disponibile a partire da 14,90 euro più IVA per il primo anno, al rinnovo 79 euro (più IVA).

Hosting WordPress Gestito di Aruba a partire da 14,90 euro al mese

I vantaggi del piano hosting WordPress di Aruba sono molteplici. In primo luogo, gli aggiornamenti automatici verificati, attraverso cui i titolari di un sito web si garantiscono sicurezza e performance, elementi indispensabili per la riuscita di un qualsiasi tipo di progetto online.

Un altro punto di forza riguarda l'ottimizzazione della piattaforma hosting, al fine di garantire le prestazioni più elevate. Tutto questo si traduce in tempi di caricamento delle pagine più rapidi, con chiari benefici sia lato esperienza utente che per il posizionamento nei motori di ricerca.

L'hosting di Aruba include inoltre un servizio di backup giornaliero automatico e backup manuale (on demand). Ogni utente potrà quindi tornare a una versione precedente del sito quando lo desidera, con un semplice clic.

Per il primo anno il piano Hosting WordPress Gestito Smart di Aruba è in offerta a partire da 14,90 euro. Incluso nel prezzo anche il supporto avanzato della società di web hosting italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.