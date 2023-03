Honor Pad X8, col coupon Amazon il prezzo va giù: è quasi regalato

HONOR Pad 8X è disponibile in sconto su Amazon, con un vantaggioso prezzo di 177€ nel taglio da 4/128GB. Dotato di un potente chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 680, HONOR Pad 8 è stato costruito per consentire un’estesa riproduzione multimediale e prestazioni migliorate. Grazie infatti al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, agli otto altoparlanti integrati e alla tecnologia di ottimizzazione del suono HONOR Histen, il tablet promette un'esperienza di intrattenimento eccezionale grazie a funzioni intelligenti e a un design elegante ed esclusivo.

HONOR Pad 8X, un tablet versatile a un prezzo affare

Caratterizzato da un design premium con un corpo leggero in lega di alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520g e vanta uno spessore di soli 6,9mm, consentendo perciò agli utenti di tenere comodamente il tablet in una sola mano. Grazie ai bordi curvi e alla raffinata finitura smerigliata, HONOR Pad 8 offre un tocco morbido e una sensazione di qualità superiore. Con una risoluzione di 2000x1200 pixel e 1 miliardo di colori, HONOR Pad 8X porta l'intrattenimento a un livello superiore, offrendo una nitidezza straordinaria e tonalità reali, perfette per guardare film e video in streaming.

Per una maggiore protezione degli occhi, il device è dotato della Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e della Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, riducendo la dannosa luce blu e lo sfarfallio dello schermo per alleviare l'affaticamento e la stanchezza degli occhi, garantendo così un'esperienza visiva confortevole. Come accennato all'inizio, HONOR Pad 8 è dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, per offrire agli utenti effetti sonori più potenti e bilanciati.

Inoltre è dotato della tecnologia di Vocal Enhancement, dell'Intelligent Sound Recognition di HONOR e della Certificazione Hi-Res Audio, per un'esperienza audio perfetta per le chiamate audio e le riunioni online. Infine è è dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh per una connettività che dura tutto il giorno. Tutto questo ben di Dio di colore Blue Hour può essere tuo con un vantaggioso prezzo di 177€ su Amazon. Le spedizioni sono gratuite.

