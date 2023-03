Linux Mint 21.2: in arrivo un miglior supporto per i pacchetti Flatpak

I developer del progetto Linux Mint sono all'opera sulla prossima stable release del progetto programmata per giugno. Linux Mint 21.2, nome in codice "Victoria", dovrebbe godere di svariate innovazioni. Di recente il developer capo Clement Lefebvre ha pubblicato un articolo sul blog ufficiale di Linux Mint dove si illustrano alcune delle novità che saranno presenti nel futuro aggiornamento del sistema. Nel dettaglio Clement Lefebvre ha promesso alla communiy di utenti l'arrivo di un miglior supporto per i pacchetti Flatpak e più in generale alle applicazioni GNOME che sfruttano libadwaita, ovvero la libreria usata per implementare il supporto per l'xdg-desktop-portal ed al frontend service per Flatpak.

L'obbiettivo del team di coder è rendere i software pacchettizzati in formato Flatpak e le libadwaita-based app perfettamente funzionanti ed integrante su tutti gli ambienti grafici supportati ufficialmente da Linux Mint, ovvero: Cinnamon, il desktop environment di riferimento del progetto, Xfce e MATE.

Tutto questo va in netto contrasto con la scelta di Canonical di abbandonare il supporto out-of-the-box a Flatpak su Ubuntu, distribuzione su cui è basata Linux Mint, in favore dei pacchetti Snap. In buona sostanza Linux Mint diventerà probabilmente il punto di riferimento per diversi ex utenti Ubuntu che preferiscono affidarsi al formato Flatpak o che non vogliono eseguire configurazioni supplementari post-installazione per poter accedere al parco software pacchettizato in Flatpak, che è ormai uno standard de facto nel panorama delle distribuzioni Linux.

Linux Mint 21.2 dovrebbe anche essere equipaggiata con Cinnamon 5.8. Tale edizione dell'ambiente grafico, che si trova attualmente in pieno stato di sviluppo, integra il tanto atteso supporto alle multi-threaded thumbnails su Nemo, il file manager del progetto, cosi da poter generare thumbnail multiple in parallelo ed ottenere il caricamento delle varie directory in tempi notevolmente più brevi rispetto alle release precedente, soprattutto quando queste ospitano grandi quantità di file multimediali che necessitano quindi della corrispettiva anteprima nella thumbnail.