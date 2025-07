Honor Magic V5 è (di nuovo) il pieghevole più sottile al mondo

Con un design che punta a ridefinire il mercato degli smartphone pieghevoli, Honor ha recentemente presentato il suo nuovo gioiello tecnologico, l’Honor Magic V5. Questo dispositivo, attualmente disponibile esclusivamente in Cina, si distingue per una combinazione unica di innovazione, potenza e stile, imponendosi come il pieghevole più sottile mai realizzato. Con uno spessore di appena 8,8 millimetri nella versione bianca, Honor conferma la sua leadership nel segmento premium, promettendo presto un lancio globale.

La caratteristica più sorprendente

La caratteristica più sorprendente del Magic V5 è il suo spessore record, mantenuto solo nella colorazione bianca. Con un peso di 217 grammi, questa variante rappresenta il perfetto equilibrio tra leggerezza e robustezza. Le altre colorazioni, pur superando i 9 millimetri di spessore, offrono comunque un’esperienza di utilizzo di alto livello, confermando l’attenzione dell’azienda per i dettagli e l’ergonomia.

Sotto la scocca, il Magic V5 nasconde una vera rivoluzione tecnologica: la batteria Qinghai Lake Blade. Con un contenuto di silicio superiore al 25%, questa batteria garantisce un’autonomia straordinaria senza compromettere la sottigliezza del dispositivo. La capacità di 6.100 mAh è un chiaro segnale della volontà di Honor di superare i limiti tecnologici, offrendo agli utenti un prodotto che unisce performance e durata.

Entrambi i display

I display, sia interno che esterno, sono un altro punto di forza del Magic V5. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una tecnologia di oscuramento PWM a 4320Hz, l’esperienza visiva risulta fluida e meno affaticante per gli occhi. Questi schermi avanzati, combinati con un design elegante e materiali innovativi, rendono il dispositivo un punto di riferimento nel mercato dei pieghevoli.

Integrazione con l'AI

Un altro elemento distintivo del Magic V5 è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Il sistema di gestione energetica AI Dujiangyan, l’assistente virtuale YOYO e le funzionalità avanzate come la riduzione del malessere da movimento, rappresentano il cuore tecnologico del dispositivo. La cerniera in acciaio e la struttura auto-riparante, insieme alla certificazione IP58/IP59 contro acqua e polvere, garantiscono una durata e una resistenza superiori, posizionando il Magic V5 come un dispositivo di lunga durata.