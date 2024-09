HONOR Magic V2: finalmente un pieghevole leggero e sottile

Chi ha comprato i primi pieghevoli, fold o flip, si è reso subito conto che erano veramente delle prove spesso mal riuscite, ma ora la tecnologia si è evoluta e finalmente c'è qualcosa che soddisfa veramente le aspettative. È il caso di HONOR Magic V2, che oggi puoi acquistare su Amazon a 1.026 euro circa, anziché 1.340 euro.

Ecco questo foldable ne vale veramente la pena. È in grado di soddisfare le esigenze in pieno di chi vuole praticamente uno smartphone che diventa un tablet, senza rinunciare all'uno o all'altro. Quando è chiuso è uno smartphone a tutti gli effetti e quando è aperto è un tablet di tutto rispetto. Inoltre con questa promozione c'è uno sconto di oltre 300 euro e puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Magic V2: niente compromessi, indubbiamente il migliore

La cosa che differenzia gli altri pieghevoli è sicuramente il suo peso, di soli 231 grammi, e il suo spessore, da chiuso di appena 9,9 mm e 4,7 da aperto. Per cui decisamente poco. Non è un "mattoncino" come i suoi predecessori. Oltre al design studiato saggiamente, c'è un bellissimo display esterno OLED da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz, e un display interno sempre OLED da ben 7,9 pollici anche questo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Monta il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato, in questa versione che ti segnalo, da 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore, e 512 GB di memoria interna praticamente inesauribile. Il sistema operativo è Magic OS 7.2 basato su Android 13 che si presenta molto intuitivo e veloce. Ha una mega batteria da 5000 mAh e una fotocamera principale da 50 MP.

Un sogno che si avvera dunque. L'attesa è finita, se vuoi un vero pieghevole vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Magic V2 a 1.026 euro circa, anziché 1.340 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

