HONOR 200 è indiscutibilmente il migliore medio gamma e ora è in sconto

Se vuoi acquistare uno smartphone di fascia media per avere un bel dispositivo senza svenarti ho scovato l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR 200 a soli 349,90 euro, invece che 399,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ulteriore sconto di 20 euro e risparmiare ben 50 euro sul totale. Il prezzo di listino lo puoi visualizzare sullo store ufficiale. A questo prezzo non c'è dubbio che sia il migliore acquisto della categoria. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR 200: fotocamera top e batteria esagerata

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono HONOR 200 uno dei miglior smartphone medio gamma. Possiamo ad esempio notare la sua spettacolare fotocamera con grandangolare da 50 MP, teleobiettivo sempre da 50 MP e zoom digitale 50x. E anche la fotocamera per selfie non è per nulla male con i suoi 50 MP. Mentre la batteria è da 5100 mAh e gode di una ricarica velocissima da 100 W.

Ha un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, un peso di appena 187 grammi e uno spessore di soli 7,7 mm. Come processore troverai il potente Snapdragon 7 Gen 3 supportato da ben 12 GB di RAM e dal sistema operativo MagicOS 8.0 con interfaccia Android 14. Anche la memoria interna si fa valere con ben 512 GB che non si esauriscono praticamente mai. Inoltre possiede due slot per scheda Sim e la tecnologia 5G per Internet veloce.

Che stai aspettando? A un prezzo così basso andrà a ruba e le unità disponibili sono davvero poche. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo HONOR 200 a soli 349,90 euro, invece che 399,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.