ho. Mobile offre 150 Giga e minuti illimitati a 6,99€ al mese

Se stai pensando di cambiare offerta telefonica, ti segnaliamo l'ultima proposta di ho. Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone, che al prezzo di 6,99 euro al mese offre 150 Giga insieme a minuti e SMS illimitati. Disponibile per tutti, sia per i nuovi clienti che per chi proviene da qualsiasi altro operatore, l'offerta è attivabile su questa pagina del sito ho.

A cambiare è soltanto il costo di attivazione: per chi richiede la portabilità da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile e altri MVNO, è richiesto un contributo di 2,99 euro una tantum; non è invece previsto alcuno sconto per i clienti provenienti da TIM, WINDTRE, Very e Vodafone, che per l'attivazione pagano dunque 29,90 euro.

L'offerta di ho. Mobile da 150 Giga e minuti illimitati

L'attuale offerta disponibile sul sito ufficiale di ho. Mobile include 150 Giga sotto la rete 4G (con velocità fino a 60 Mbit/s), la navigazione in hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l'avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e l'opzione di riprendere i Giga a 4,99 euro.

Per l'attivazione della SIM sono disponibili tre diverse modalità:

acquisto online dell'offerta con la spedizione della SIM a casa e attivazione in app, edicola o tabaccheria;

ritiro e attivazione della SIM in edicola, con il pagamento in contanti o con carta;

acquisto dell'offerta sul sito e attivazione dell'offerta con una eSIM in pochi minuti.

A proposito della eSIM, cioè la scheda SIM in formato virtuale, quest'ultima è disponibile al prezzo di 1,99 euro (richiesto un unico pagamento). Prima di procedere con il suo acquisto, è opportuno verificare di essere in possesso di un dispositivo idoneo.

Tornando infine all'offerta da 6,99 euro al mese, si può sottoscrivere direttamente online su questa pagina del sito ufficiale ho. Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.