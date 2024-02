Halving Bitcoin: l'importanza di entrare nel mondo delle criptovalute con la piattaforma giusta

Da alcune settimane a questa parte non si fa altro che parlare dell'halving di Bitcoin, cioè l'evento che dimezzerà la ricompensa per il mining di questa criptovaluta a cui in passato ha fatto seguito un incremento sostanziale del valore di BTC. Insomma, il mercato crypto è in fermento, e numerose persone si stanno avvicinando per la prima volta a questo settore per trarne un vantaggio.

Per i neofiti la cosa più importante ora non è tanto studiare le basi del trading di criptovalute, quanto scegliere la piattaforma giusta con cui operare. E a questo proposito, la risposta è eToro, al momento punto di riferimento per chiunque voglia iniziare a operare nel trading crypto.

3 motivi per fare trading di criptovalute con eToro

Risorse gratuite per tutti, conto demo con cui mettere in pratica le strategie imparate, possibilità di copiare le mosse dei migliori trader all'interno di una community con oltre 30 milioni di utenti: questi i principali motivi per cui scegliere eToro in occasione dell'halving di Bitcoin e investire sul breve, medio e lungo termine.

Academy eToro : uno dei fiori all'occhiello della piattaforma, con numerose risorse gratuite per imparare le basi del trading.

: uno dei fiori all'occhiello della piattaforma, con numerose risorse gratuite per imparare le basi del trading. Conto demo con 100.000 dollari virtuali : lo strumento ideale per passare dalla teoria alla pratica senza rischi.

: lo strumento ideale per passare dalla teoria alla pratica senza rischi. Funzionalità CopyTrader: tutti possono copiare le mosse o perfino il portafoglio dei trader che vantano il miglior rendimento.

Un'altra cosa importante: l'iscrizione alla piattaforma eToro è gratuita. Il procedimento richiede solo un paio di minuti del tuo tempo libero, né più né meno.

