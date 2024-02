Halving Bitcoin e non solo: l'oro digitale corre veloce, come scegliere la piattaforma giusta per investire

Nelle ultime settimane stiamo assistendo a una crescita costante della quotazione di Bitcoin, che ha ormai sfondato la barriera dei 50.000 euro. Molte persone associano questa corsa al rialzo all'imminente dimezzamento dei Bitcoin emessi, in realtà però ci potrebbe essere anche dell'altro. Diversi analisti concordano sul fatto che l'impatto dell'Etf potrebbe essere perfino superiore nel medio periodo. Questo significherebbe un vantaggio ancora più grande per chi intende entrare ora nel mercato delle criptovalute, approfittando del periodo favorevole.

La cosa più importante però, specialmente se è la prima volta che si fa trading di criptovalute, è scegliere la piattaforma giusta. Al momento in Italia il punto di riferimento è eToro, che vanta un'esperienza decennale, offre una sicurezza superiore alla media con il proprio sistema di cold storage di livello militare, e dà a tutti la possibilità di imparare a fare trading da zero con l'Academy eToro e un conto demo da 100.000 dollari virtuali.

Come scegliere la piattaforma giusta per il trading di criptovalute: le caratteristiche chiave di eToro

La piattaforma eToro presenta diversi elementi chiave che ne fanno la scelta ideale per quanti aspirano oggi a entrare nel mondo delle criptovalute. Ecco i più importanti:

affidabilità : è attiva dal 2013, con un'esperienza quindi di oltre 10 anni nel settore;

: è attiva dal 2013, con un'esperienza quindi di oltre 10 anni nel settore; sicurezza : gli asset degli utenti sono al sicuro grazie a un potente sistema di cold storage di livello militare;

: gli asset degli utenti sono al sicuro grazie a un potente sistema di cold storage di livello militare; scelta : ampia libertà di scelta tra più di 70 criptovalute;

: ampia libertà di scelta tra più di 70 criptovalute; facilità : esperienza d'uso eccellente della piattaforma web e dell'omonima app;

: esperienza d'uso eccellente della piattaforma web e dell'omonima app; possibilità di imparare da zero: risorse gratuite con l'Academy eToro per imparare a fare trading partendo da zero e conto demo con cui allenarsi e mettere in pratica le strategie apprese.

L'iscrizione a eToro è gratuita. Una volta completata la registrazione, si ha subito accesso all'Academy e al conto demo con 100.000 dollari virtuali.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.