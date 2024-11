Hacker cinesi hanno accesso alle comunicazioni degli americani

Un recente rapporto del Wall Street Journal ha rivelato nuovi e preoccupanti dettagli su un attacco hacker massiccio, presumibilmente condotto da un gruppo legato alla Cina, contro le telecomunicazioni negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato, i cybercriminali potrebbero aver avuto accesso alle comunicazioni di "potenzialmente migliaia di cittadini americani", ampliando la portata di un’operazione di spionaggio che si è rivelata molto più estesa del previsto.

In precedenti comunicazioni, si sapeva già che il gruppo hacker, noto come "Salt Typhoon", aveva preso di mira dispositivi di diplomatici, funzionari governativi e persone coinvolte nelle campagne presidenziali, ottenendo registrazioni di chiamate e messaggi SMS. Tuttavia, il nuovo rapporto del Wall Street Journal suggerisce che l'intrusione sia stata più profonda e che sia durata oltre otto mesi, estendendo l'accesso alle informazioni sensibili per un periodo molto lungo.

Hacker cinesi sfruttano le vulnerabilità dei router di alcune aziende statunitensi

Gli hacker, che sembrano agire per conto di un’agenzia d’intelligence cinese, avrebbero sfruttato vulnerabilità presenti nei router utilizzati dalle aziende di telecomunicazioni statunitensi, aprendo così un varco per accedere ai dati di numerosi utenti. Questo potrebbe aver permesso agli intrusi di intercettare le comunicazioni dei clienti delle principali compagnie telefoniche statunitensi, come AT&T e Verizon.

Sebbene l’obiettivo primario di questa operazione fosse mirato a un ristretto gruppo di figure politiche e di sicurezza nazionale, la capacità degli hacker di accedere a una gamma così ampia di dati personali rappresenta una grave minaccia per la privacy dei cittadini e la sicurezza degli Stati Uniti. Questo incidente mette in luce la pericolosità sempre maggiore dello spionaggio informatico condotto da stati nazionali.

Le compagnie di telecomunicazioni, insieme alle istituzioni governative, devono incrementare gli sforzi per difendere le infrastrutture critiche e tutelare le comunicazioni digitali. Inoltre, diventa fondamentale aumentare la consapevolezza sui rischi dello spionaggio digitale e promuovere misure preventive adeguate. Solo un impegno congiunto potrà ridurre il rischio di simili attacchi in futuro, proteggendo meglio sia i cittadini che le strutture strategiche del paese.