Guarda Uonderbois in streaming dall'estero su Disney+

La magia di Napoli è la protagonista assoluta di Uonderbois, la nuova serie tv di Disney+ diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano. Tanti i volti noti nel cast, da Serena Rossi a Massimiliano Caiazzo, con la partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo.

Per vedere la mini-serie Uonderbois in streaming dall'estero occorre un piano Disney+ attivo e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è indispensabile per avere accesso alla visione dei contenuti delle piattaforme streaming come Disney+, dal momento che fuori dall'Italia è bloccata a causa delle restrizioni geografiche.

Con migliaia di server VPN in giro per il mondo e una velocità di connessione superiore alla media, uno dei migliori servizi oggi disponibili è NordVPN. In questi giorni, per effetto del 74% di sconto su tutti i piani, è disponibile al prezzo più basso dell'anno: 2,99 euro al mese. In più la promozione include tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere la serie Uonderbois di Disney+ in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della nuova serie Uonderbois richiede l'attivazione di un piano Disney+ e di una VPN. Dopo aver completato la sua sottoscrizione, occorre scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare la serie. Il passaggio successivo prevede la selezione di un server VPN posizionato in Italia, dopodiché è sufficiente attendere che la connessione VPN sia attiva. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, sbloccando in automatico la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming.

La serie tv Uonderbois è disponibile in esclusiva su Disney+. Il piano più economico è Standard con pubblicità, disponibile al prezzo di 5,99 euro al mese. I piani annuali Standard e Premium, rispettivamente a 99,90 euro e 139,90 euro, consentono di risparmiare due mesi rispetto al prezzo dell'abbonamento mensile (9,99 euro e 13,99 euro al mese).

Per quanto riguarda invece la VPN, i piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

