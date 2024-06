Guarda Tierra de mujeres - Intrecci di vite in streaming su Apple TV+

Debutta oggi, mercoledì 26 giugno, sulla piattaforma streaming Apple TV+, la serie tv Tierra de mujeres - Intrecci di vite, con protagoniste Eva Longoria, Carmen Maura e Victoria Bazua. Diretta da Carlos Sedes, questa prima stagione è composta in tutto da 6 episodi.

Per vedere Tierra de mujeres - Intrecci di vite in streaming è possibile beneficiare della prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+. Il periodo di prova è concesso a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma streaming della casa di Cupertino.

La serie Tierra de mujeres - Intrecci di vite su Apple TV+

Tierra de mujeres - Intrecci di vite racconta la storia di Gala (Eva Longoria), una donna newyorkese benestante che all'improvviso si ritrova senza più nulla in mano a causa dei crimini finanziari del marito. Gala decide così di scappare dagli Stati Uniti per rifugiarsi nella vecchia casa di famiglia: nella sua fuga trascina con sé la madre (interpretata dalla celebre Carmen Maura) e la figlia (l'esordiente Victoria Bazua). Le tre donne sperano di potersi rifare una vita nella loro incantevole cittadina della Spagna settentrionale, ma i pettegolezzi sono dietro l'angolo, e così poco a poco i segreti più nascosti della famiglia inizieranno a essere svelati a un numero sempre più grande di persone.

Il cast è composto da Eva Longoria, Carmen Maura, Victoria Bazua, Santiago Cabrera, Gloria Munoz, Ariadna Gil e Layna Sheppard, mentre alla regia si alternano Carlos Sedes e Ken Biller.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.