Guarda The Acolyte in streaming su Disney+

La serie The Acolyte, nuovo live-action di Star Wars, è visibile sulla piattaforma streaming Disney+. La prima stagione è composta da otto episodi: i primi due sono stati rilasciati in occasione del giorno di uscita, ciascuno degli altri sei uscirà invece a cadenza settimanale ogni mercoledì.

Per vedere in streaming The Acolyte - La seguace (questo il nome completo della serie qui in Italia) occorre attivare uno dei piani del servizio Disney+. I prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Star Wars: The Acolyte racconta un'indagine su una scioccante serie di crimini contro la Repubblica. I protagonisti della storia sono Sol, Maestro Jedi interpretato dall'attore Lee Jung-jae, e Osha, sua ex padawan (a prestarle il volto è l'attrice Amandla Stenberg).

I fatti narrati nella nuova serie risalgono a circa 100 anni prima de La minaccia fantasma (1999), il film di Guerre Stellari che proprio quest'anno festeggia un quarto di secolo. Del cast fanno parte anche Charlie Barnett (Yord Fandar), Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh), Carrie-Anne Moss (Indara), Jodie Turner-Smith (Mother Aniseya) e Dafne Keen (Jecki Lon).

Dopo l'uscita dei primi due episodi lo scorso 5 giugno, questo mercoledì verrà reso disponibile il terzo episodio. Questa la programmazione completa della prima stagione di The Acolyte - La seguace:

5 giugno: episodi 1 e 2

12 giugno: episodio 3

19 giugno: episodio 4

26 giugno: episodio 5

3 luglio: episodio 6

10 luglio: episodio 7

17 luglio: episodio 8

I piani disponibili partono da 5,99 euro al mese (Standard con pubblicità) e offrono l'accesso all'intero catalogo, composto dai film e le serie tv di Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic.

