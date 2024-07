Guarda The Acolyte in streaming su Disney+ (ultimi episodi)

Mercoledì è uscito su Disney+ il sesto episodio di The Acolyte, la serie televisiva legata al franchise di Star Wars con protagonisti il maestro Jedi Sol e la sua ex padawan Osha Aniseya, che indagano su un'impressionante lista di attentati contro l'Ordine Jedi. La serie, ideata da Leslye Headland e ambientata 100 anni prima dei fatti de La minaccia fantasma, è un'esclusiva di Disney+, quindi per vederla occorre attivare uno dei piani disponibili a partire da 5,99 euro al mese (Standard con pubblicità).

The Acolyte - La seguace è in streaming su Disney+

Dopo l'uscita odierna del sesto episodio, rimangono da vedere gli ultimi due. In Italia usciranno il 10 e il 17 luglio, seguendo dunque la programmazione originaria (un nuovo episodio ogni martedì). Questi i titoli degli episodi fin qui disponibili sulla piattaforma streaming Disney+:

Lost / Found (Perso / Ritrovato): primo episodio del 5 giugno

Revenge / Justice (Vendetta / Giustizia): secondo episodio del 5 giugno

Destiny (Destino): terzo episodio del 12 giugno

Day (Giorno): quarto episodio del 19 giugno

Night (Notte): quinto episodio del 26 giugno

Teach / Corrupt (Insegna / Corrompi): sesto episodio del 26 giugno

Queste invece le date di uscita degli ultimi due episodi della prima stagione di The Acolyte:

10 luglio: uscita settimo episodio

17 luglio: uscita ottavo episodio

Per vedere la nuova serie tv di Disney+ occorre sottoscrivere uno dei tre piani di abbonamento disponibili:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese

Standard: 8,99 euro al mese o 89,99 euro l'anno

Premium: 11,99 euro al mese o 119,99 euro l'anno

La sottoscrizione dei piani annuali consente di risparmiare due mesi di abbonamento nell'arco di dodici mesi. Puoi sottoscrivere uno dei tre piani tramite questa pagina di Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.