Guarda Prime Target, la nuova serie TV thriller su Apple TV+

Sarà disponibile dal 22 gennaio Prime Target, una nuova serie TV di genere thriller che debutterà in esclusiva su Apple TV+, la piattaforma della mela morsicata. Lo show farà parte di un catalogo già ricchissimo di Film, serie TV e produzioni di ogni genere: se non sei abbonato puoi provarlo gratis per 7 giorni e poi decidere.

Di cosa parla Prime Target, la nuova serie Apple TV+

Prime Target si concentra sulla storia di Edward Brooks, un brillante e giovane matematico che è vicinissimo così dal fare una grande scoperta: individuare uno schema dei numeri primi per avere in mano la chiave di tutti i computer del mondo.

Nel corso della sua ricerca, però, scoprirà presto che qualcuno sta cercando di distruggere la sua idea e questo lo porterà a confrontarsi con Taylah Sanders, un'agente governativa che è incaricata di monitorare e riferire il comportamento dei matematici. Lavorando insieme, tuttavia, scopriranno presto i pezzi di una pericolosa cospirazione ai danni di Edward.

Il cast include Leo Woodall nel ruolo del protagonista insieme a Quintessa Swindell, Stephen Rea e David Morrissey. Il soggetto è di Steve Thompson con regia affidata a Brady Hood.

Uno show che promette bene con una storia carica di adrenalina e tensione: tutti gli episodi saranno disponibili da domani 22 gennaio su Apple TV+. Non perderteli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.