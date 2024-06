Guarda Presunto innocente in streaming su Apple TV+

Presunto innocente è una miniserie televisiva in otto episodi ideata da David E. Kelley per Apple TV+, il servizio di video streaming della casa di Cupertino. La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Scott Turow, ha per protagonista l'attore Jake Gyllenhaal nel ruolo del vice procuratore capo Rusty Sabich. Al centro c'è un orribile caso di omicidio, per il quale viene sospettato un dipendente dell'ufficio del procuratore di Chicago. Fanno parte del cast anche Bill Camp, Ruth Negga, Peter Sarsgaard, Elizabeth Marvel, O-T Fagbenle e Renate Reinsve.

I nuovi episodi della serie tv Presunto innocente sono rilasciati su Apple TV+ a cadenza settimanale ogni mercoledì. La piattaforma streaming di Apple offre un periodo di prova di 7 giorni collegandosi su questa pagina, in modo da poter recuperare gli episodi già usciti e decidere al termine della prova gratuita se rinnovare o meno al costo di 9,99 euro al mese.

Presunto innocente: la nuova serie di Apple TV+

Fin qui sono stati rilasciati i primi quattro degli otto episodi di cui è composta la nuova serie Presunto innocente. La data del debutto su Apple TV+ risale allo scorso 12 giugno con i primi due episodi, poi sono stati pubblicati il terzo e quarto episodio rispettivamente mercoledì 19 e 26 giugno.

Ecco il calendario completo di uscita degli episodi:

primo episodio: 12 giugno

secondo episodio: 12 giugno

terzo episodio: 19 giugno

quarto episodio: 26 giugno

quinto episodio: 3 luglio

sesto episodio: 10 luglio

settimo episodio: 17 luglio

ottavo episodio: 24 luglio

Presunto innocente è l'ennesima prova della filosofia seguita da Apple TV+, che si differenzia rispetto a tutti gli altri analoghi servizi per la qualità eccellente del suo catalogo. Collegandoti a questa pagina puoi provare gratis il servizio per 7 giorni, decidendo al termine della prova se proseguire o meno con la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.