Guarda Milan-Juve e Napoli-Roma con il Black Friday di DAZN

Anche DAZN si unisce alle offerte Black Friday offrendo il piano Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi anziché 34,99 euro. L'offerta coinvolge direttamente il weekend della tredicesima giornata di Serie A, con l'anticipo del sabato Milan-Juve e lo scontro Napoli-Roma di domenica.

DAZN chiarisce che l'offerta presenta un vincolo di 12 mesi: ciò significa che i primi 3 mesi sono a 14,90 euro al mese, i restanti 9 a 34,99 euro, per un risparmio complessivo dunque di 60 euro. Volendo poi è possibile scegliere tra altre due offerte: piano mensile senza vincoli a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro; piano annuale con pagamento in un'unica soluzione a 259 euro invece di 359 euro, risparmiando così 100 euro.

Le offerte del Black Friday sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale DAZN.

DAZN festeggia il Black Friday con Milan-Juve e Napoli-Roma

DAZN Standard include tutte le partite della Serie A, la Serie B e i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV. Sempre restando in ambito calcistico, offre anche il calcio internazionale con le partite della Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women's Champions League.

La promo comprende poi il basket con la Serie A UnipolSai, l'Eurolega, l'Eurocup e la Basket Champions League, insieme al volley con la Serie A femminile, la Superlega, i club italiani nel Mondiale per Club e la Nazionale ai Mondiali.

Infine, è inclusa nel piano anche la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, a cui si aggiungono la boxe, l'UFC e una selezione di partite NFL.

L'offerta del Black Friday di DAZN terminerà domenica 24 novembre. L'attivazione è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.