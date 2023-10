Guarda le tre coppe europee UEFA con il pass Sport di NOW TV

Sei un appassionato di calcio europeo e vuoi poter seguire le emozioni della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League in diretta streaming? Tutto quello che ti serve è il Pass Sport di NOW TV.

Il Pass Sport di NOW TV ti offre l'opportunità di immergerti nel mondo dello sport come mai prima d'ora. Con un'ampia copertura delle competizioni sportive più prestigiose, NOW TV ti mette al centro dell'azione. Il tutto a partire da 9,99 euro al mese.

Pass Sport di NOW TV cosa include?

Il pass Sport di NOW TV include:

1. UEFA Champions League

La UEFA Champions League è la competizione di club più prestigiosa d'Europa. Con il Pass Sport di NOW TV, potrai goderti ben 121 partite su 137 a stagione direttamente sul tuo schermo. Non perderai nemmeno un istante di questa emozionante sfida tra le squadre più talentuose d'Europa.

2. UEFA Europa League

Se sei un appassionato di calcio europeo, la UEFA Europa League è un'opzione perfetta. Questa competizione offre azione e dramma in abbondanza, e con il Pass Sport di NOW TV, puoi seguirne ogni momento.

3. UEFA Europa Conference League

La nuova arrivata nella famiglia delle competizioni UEFA, la UEFA Europa Conference League, promette sorprese e partite entusiasmanti.

4. Serie A TIM

Se sei un tifoso del calcio italiano, il Pass Sport di NOW TV ti offre l'opportunità di seguire la Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata. Potrai tifare per la tua squadra del cuore e vedere i tuoi calciatori preferiti in azione.

5. Altri Grandi Eventi Sportivi

Il mondo dello sport offre molto di più della sola UEFA. Con il Pass Sport di NOW TV, potrai seguire la Formula 1, la MotoGP, il tennis, il basket e molti altri grandi eventi sportivi. L'azione non finisce mai.

NOW TV ti offre la flessibilità di scegliere il pass che meglio si adatta alle tue esigenze:

Pass Sport + Premium : A soli 19,99€ al mese , avrai la visione dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, tutto l'on-demand senza interruzioni pubblicitarie e l'audio immersivo Dolby Digital 5.1.

: , avrai la visione dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, tutto l'on-demand senza interruzioni pubblicitarie e l'audio immersivo Dolby Digital 5.1. Pass Sport : Per soli 14,99€ al mese , potrai goderti tutto il mondo sportivo di NOW TV, direttamente sul tuo dispositivo preferito.

: , potrai goderti tutto il mondo sportivo di NOW TV, direttamente sul tuo dispositivo preferito. Pass Sport Annuale a soli 9,99€ al mese mantenendo una permanenza minima di 12 mesi.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di vivere l'emozione del calcio europeo e di molti altri sport con il Pass Sport di NOW TV. È il momento di sottoscrivere l'abbonamento e iniziare a goderti le partite in diretta streaming, ovunque tu sia. Non perdere un solo gol o una sola azione epica. Abbonati oggi e preparati a un'esperienza sportiva senza precedenti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.