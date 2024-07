Guarda le Olimpiadi di Parigi con la nuova super offerta di Sky

Sul sito ufficiale di Sky è disponibile una nuova offerta speciale che calza a pennello per tutti gli appassionati di sport. La promozione in corso prevede la visione di Sky Calcio, Sky TV e dei canali Eurosport a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro.

In occasione delle Olimpiadi di Parigi, che scatteranno il prossimo 26 luglio, gli abbonati Sky potranno contare su 8 nuovi canali dedicati all'evento (di cui uno in 4K), oltre alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2. I canali aggiuntivi saranno disponibili anche su Sky Go, il servizio streaming di Sky incluso nell'abbonamento.

Cosa offre l'ultima offerta di Sky: Olimpiadi, calcio e non solo

La nuova offerta Sky offre innanzitutto la visione di oltre 1.000 di diretta di gare olimpiche, contro le 300 proposte dalla Rai. Se si ha il desiderio di seguire le prossime Olimpiadi nel migliore dei modi, dunque, la pay-tv inglese è obiettivamente il servizio migliore.

Un altro pilastro della promozione è il pacchetto Sky Calcio: questo consente di vedere 3 partite a turno del campionato di Serie A, con il posticipo del sabato, la partita della domenica alle 18:00 e il posticipo del lunedì alle 20:45. In totale sono previsti almeno 30 dei migliori 76 match del campionato, tra cui 4 sconti diretti tra le big del calcio italiano.

Questo pacchetto comprende anche tutta la Serie C (1.143 partite in esclusiva stagionale più 48 partite in co-esclusiva), oltre alle migliori sfide della Premier League e della Bundesliga, più la diretta di Sky Sport 24, il canale di news sportive 24 ore su 24.

A tutto questo, infine, si aggiunge il pacchetto Sky TV, con tutti gli show per la famiglia di Sky, le migliori serie tv internazionali e le produzioni Sky Original.

L'offerta di Sky, che consente di risparmiare qualcosa come 324 euro in un anno e mezzo di visione, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.