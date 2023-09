Guarda la serie The Royals in streaming approfittando delle nuove offerte di NOW

Le vicende della Royal Family, la famiglia reale britannica, ti appassionano così tanto da non riuscire a fare a meno di non leggere almeno una notizia al giorno al riguardo? Per te ci sono allora due buone notizie. La prima è che puoi guardare sulla piattaforma streaming NOW The Royals, una serie TV in 20 episodi dove vengono mostrati tutti i movimenti della famiglia reale d'Inghilterra. La seconda è che i prezzi dei Pass sono in offerta a partire da soli 6,99 euro al mese per 1 anno.

The Royals, la serie TV sulla famiglia reale britannica è solo su NOW

La serie TV The Royals, in onda in streaming in esclusiva su NOW, propone immagini inedite che consentono al pubblico di scoprire curiosità e segreti dei reali d'Inghilterra, tra cui Lady Diana, la Regina Elisabetta, William e Kate, Harry e Meghan.

In totale la prima stagione conta 20 episodi, della durata ciascuno di 45 minuti. Ecco i titoli di tutti gli episodi:

Carlo e Camilla - episodio 1

Harry, il ribelle - episodio 2

Harry e Meghan - episodio 3

Il Principe Filippo - episodio 4

La Principessa Anna - episodio 5

Queen Mary - episodio 6

Vacanze segrete - episodio 7

I tesori della Corona - episodio 8

La Regina dei doveri - episodio 9

La Regina Madre - episodio 10

Elizabeth e Carlo - episodio 11

William e Kate - episodio 12

Giorgio VI - episodio 13

La Principessa Margaret - episodio 14

I ministri della Regina - episodio 15

Diana, una madre - episodio 16

Diana, l'ultima estate - episodio 17

Diana, Regina di cuori - episodio 18

Diana, la rivoluzione - episodio 19

Fergie e Andrew - episodio 20

