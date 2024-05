Il cinema alla maniera di Hisense: TV 4K da 50 pollici ad un PREZZO SUPER SCONTATO

Il TV Hisense da 50 pollici offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia QLED UHD 4K, con una risoluzione nitida di 3840 x 2160 pixel. Il suo design slim si distingue per la riduzione delle cornici, che permette di godere di più immagini e meno distrazioni visive.

Dotato del sistema operativo Smart VIDAA U6, questo televisore offre una gamma completa di funzionalità smart, tra cui i controlli vocali, l'integrazione con Alexa Built-In, il Wi-Fi integrato e un telecomando con accesso diretto a una vasta gamma di contenuti, tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, e Rai Play.

Con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il TV Hisense assicura una riproduzione fluida dei contenuti, sia che si tratti di film, giochi o programmi TV. Le dimensioni dello schermo di 50 pollici offrono un'esperienza coinvolgente e immersiva, rendendo ogni dettaglio visibile con estrema chiarezza.

Tra le sue caratteristiche speciali, spiccano la modalità di gioco per un'esperienza di gaming ottimizzata, l'assistenza vocale multipla per un controllo ancora più intuitivo e il design senza cornice che aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio multimediale. Inoltre, con funzionalità come Miracast e un browser integrato, hai accesso a una vasta gamma di contenuti e possibilità di navigazione online. Il TV Hisense si connette facilmente a dispositivi esterni grazie alla tecnologia di connettività Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet e HDMI.

Su Amazon, oggi, la TV Hisense da 50 pollici 4K viene scontata del 14% per essere poi venduta a 369,99€. Approfittane subito!