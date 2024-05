NOW: tutto l'intrattenimento e lo sport di Sky in streaming a partire da 6,99€ al mese

NOW è la piattaforma streaming di Sky, che puoi scaricare e attivare su qualsiasi dispositivo, che ti permette di accedere a tutta l'offerta di intrattenimento e sport a prezzi molto interessanti: si parte da 6,99 euro al mese per il pass Entertainment e da 14,99 euro per il pass Sport, ma quello che potrai guardare vale tutto il prezzo del biglietto.

Cosa puoi guardare su NOW

NOW si divide, come hai visto, in due differenti pass. Il più economico è il pass Entertainment che, a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di vedere tutte le serie TV internazionali HBO, le serie TV originali Sky, gli show di Sky e il grande cinema con i film più attesi e oltre 1000 titoli da guardare quando vuoi e come vuoi on demand. Vuoi due esempi recenti? Ti bastano Oppenheimer e Barbie?

A partire da 14,99 euro al mese hai invece il pass Sport con cui puoi guardare le fasi finali delle competizioni calcistiche europee, 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie B, tutta la Serie C, la Premier League, i playoff NBA, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

NOW è disponibile sulle principali piattaforme di intrattenimento come PC, smartphone, tablet, console da gioco, smart TV e Stick TV. L'abbonamento non è vincolate, nel senso che puoi disdire quando vuoi, a meno che tu non scelga appositamente le soluzioni annuali che ti permettono di risparmiare sul prezzo mensile. Non ti resta che scegliere e iniziare subito la visione.

