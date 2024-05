Iliad Fibra: PROMO da 19,99 euro mensili fino al 31 Luglio 2024

Iliad ha lanciato una promozione speciale per i suoi servizi in Fibra Ottica, valida fino al 31 Luglio 2024, offrendo numerosi vantaggi e condizioni esclusive sia per i clienti esistenti che per i nuovi.

Iliad Fibra: i dettagli della PROMO

Tra le varie proposte, vi è l'attivazione del Vantaggio Fibra + Mobile direttamente dall'Area Personale per i clienti Iliad mobile con una tariffa mensile non inferiore a 9,99 euro. Inoltre, sottoscrivendo l'offerta Iliadbox Wi-Fi 7 entro il 31 Luglio, i clienti potranno usufruire di Giga 180 a soli 9,99 euro al mese, offrendo minuti e SMS illimitati e 180GB, in determinate condizioni. Importante notare che il vantaggio si rinnova automaticamente ogni mese se persistono le condizioni specificate.

Inoltre, questa promozione è valida anche anche ai nuovi utenti senza SIM abbinata ad un prezzo di 24,99€ al mese, mentre, per i clienti mobile esistenti di Iliad il prezzo è ulteriormente abbassato a 19,99 euro al mese. C'è da considerare tuttavia un contributo iniziale di 39,99 euro per l'attivazione della fibra. È importante cogliere l'opportunità entro le ore 17:00 del 31 Luglio 2024, in quanto dopo tale data potrebbero essere presentate nuove offerte Iliad Fibra, con possibili variazioni dei prezzi o delle condizioni delle proposte.

Costi ed altro

Oltre al contributo che abbiamo già visto e che viene richiesto una tantum, l'offerta in questione è garantita per la sottoscrizione entro il 31 Luglio 2024. Dopodiché, probabilmente il quarto gestore nazionale potrebbe apportare delle modifiche sul canone.

Non è ancora stato rivelato, però, quale sarà il nuovo prezzo mensile per la Fibra. Inoltre, come succede per il Mobile, anche questa tariffa in Fibra non prevede vincoli contrattuali e prevede un canone bloccato per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.